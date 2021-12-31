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影／白牌計程車違規切至內車道 害來車擦撞翻覆幸輕傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名白牌計程車駕駛昨晚載客行經五股區新五路二段往新莊方向，疑因未遵守交通規則，從外側車道急切至內側車道，導致後方一輛直行車煞車不及擦撞後翻覆，所幸後車駕駛僅頸部不適、肢體擦挫傷，送醫後並無大礙。由於肇事雙方沒有酒駕，確切肇因有待調查釐清。

據查證，白牌計程車駕駛黃男（50歲）昨晚6時30分許，載客行經新北市五股區新五路二段69號（往新莊方向）。孰料，黃男未注意後方來車，違規從外側車道直切內側車道行駛。不慎，擦撞由陳姓女子（27歲）所駕駛的一輛汽車，導致陳女座車翻覆，造成陳女頸部不適、肢體擦挫傷，緊急送醫急救所幸並無大礙。

事後警方趕抵，事故現場一度占用內側車道一個半小時，直到通知拖吊車及清潔隊前來協處，才恢復正常通行。由於肇事雙方經酒測，沒有酒精反應，確切肇事原因以及責任歸屬，仍待警方調查後釐清。

新北市五股區昨晚發生車禍事故，造成一車翻覆，所幸人無大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區昨晚發生車禍事故，造成一車翻覆，所幸人無大礙。記者曾伯愷／翻攝
警消到場協助處理翻車意外。記者曾伯愷／翻攝
警消到場協助處理翻車意外。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區昨晚發生車禍事故，造成一車翻覆，所幸人無大礙。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區昨晚發生車禍事故，造成一車翻覆，所幸人無大礙。記者曾伯愷／翻攝

車道 計程車

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