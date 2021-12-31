快訊

不斷更新／國1南下3車連環撞嚴重回堵 注意國道6大地雷路段

大象跨年的狂歡料理：柏林動物園「耶誕剩食」派對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油林園廠1油漆工墜樓 死因待查

聯合報 / 記者陳玫伶王昭月／ 高雄即時報導

中油石化事業部林園廠昨天午休時發生工人墜樓事件，一名50歲吳姓油漆工人中午被其他用完餐準備上工的外包商工人發現倒臥血泊中，急送屏東東港醫院仍不治，檢察官今天將相驗了解死因。

中油林園廠區正進行2年一度大歲修，一名在廠區3樓做換熱器油漆工作的吳姓男子，昨午被發現疑似自3、4公尺高的工作平台墜地身亡。

中油石化事業部副執行長許晉榮表示，吳男是油漆承攬商，通常午休時段是集體下工出外用餐，但昨午吳男並未與其他外包工一起去吃飯，事後被發現疑似墜樓。

據廠區CCTV監控影像，中午12點6分左右有拍到吳男疑似墜樓身影，但非正面影像，詳情待查。警方昨午已找其他外包工人協助了解案情，死因有待檢調進一步查明。

中油 東港

延伸閱讀

中油補助壽山動物園改建8千萬 勞工董事：要通過有些難

嘉義某高中職校園傳出墜樓 24歲男校友不治

平安夜驚傳憾事！女大生墜樓送醫搶救不治 警調查釐清

遺書曝光！女星墜樓亡「輕生原因公開」　死前悲喊：我真心愛你

相關新聞

國道南下嘉義段今凌晨追撞車禍 大貨車翻覆司機命危

國道一號南下259.4公里處今天凌晨發生一起砂石車與大貨車碰撞事故，37歲戴姓男子駕駛大貨車，疑似未注意前方路況，失控追...

影／台2線貢寮2砂石車對撞 2司機受困救出雙亡

2輛砂石車今天上午近6點行經新北市貢寮區台2線110.5公里處，迎面對撞，車頭都扭曲變形幾成廢鐵，林姓司機當場慘死車內，...

北部人單登屏東北大武山！男摔傷手腳發麻 明吊掛下山

屏東縣泰武鄉北大武山海拔3092公尺，是台灣五嶽之一，排灣族視為聖山。屏東縣消防局今天下午1點22分接獲報案，在北大武山...

小警鴿準備站上前線 分局長送筆暖心提醒：要學好學滿

台灣警專109年4等特考的11名學生，於11月8日開始至台中第二警分局報到，展開為期兩個月的實習，昨日下午分局舉辦結訓座...

碩士女連手男友弒父 父曾想聲請保護令後又打消主意

中市57歲國小江姓警衛遭女兒與男友聯手殺害棄屍，中市社會局表示，被害人是家防中心服務個案，社工鼓勵他聲請保護令，以威嚇大...

獨／捨身救人！先救90歲室友返火場 死者坐浴室無氣息

台中市神岡區一處出租雅房今早8點多竄出火舌，該處多為單身男子與移工分租，62歲夏男發現火勢，第一時間救出90歲蘇姓老翁，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。