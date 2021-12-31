中油林園廠1油漆工墜樓 死因待查

中油石化事業部林園廠昨天午休時發生工人墜樓事件，一名50歲吳姓油漆工人中午被其他用完餐準備上工的外包商工人發現倒臥血泊中，急送屏東東港醫院仍不治，檢察官今天將相驗了解死因。

中油林園廠區正進行2年一度大歲修，一名在廠區3樓做換熱器油漆工作的吳姓男子，昨午被發現疑似自3、4公尺高的工作平台墜地身亡。

中油石化事業部副執行長許晉榮表示，吳男是油漆承攬商，通常午休時段是集體下工出外用餐，但昨午吳男並未與其他外包工一起去吃飯，事後被發現疑似墜樓。

據廠區CCTV監控影像，中午12點6分左右有拍到吳男疑似墜樓身影，但非正面影像，詳情待查。警方昨午已找其他外包工人協助了解案情，死因有待檢調進一步查明。