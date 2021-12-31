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台南警多點部署活動地磅 專案取締砂石車違規

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市區重大建設公共工程加速推動，以及民間投資開發建案陸續推出，市區砂石車、聯結車、重型動力機械等大型車輛行駛進出頻繁，台南市第1、4警分局會同交通警察大隊針對大型車各項違規加強稽查取締，並啟用活動式地磅測量，警方強調，一旦發現違規，即時告發，絕不寬貸。

第1警分局統計，今年度計取締大型車違規314件，其中超載5件、未依規定申請路權108件、違規轉彎6件、超速3件、闖紅燈21件。另第4警分局統計，今年度共取締大型車違規計322件，其中超載12件、違規停車37件、超速24件、闖紅燈6件、其他各項違規243件。

警方表示，大型車輛視線死角多，轉彎時的內輪差常是交通事故的主要原因，而未保持安全距離釀成的死亡車禍已不勝枚舉，因此呼籲機慢車騎士在道路上行駛應盡量遠離大型車輛，同時避開視野盲區，於可視性較高的區域行駛方是最上策。

且大型車輛超載非但會損壞道路，致使路面凹陷難行，滲漏飛散的砂石也造成四周行駛人車視線阻礙，增加事故風險，另因乘載重量超過限制，所需煞車距離也一同加大，若駕駛未有效掌握行車安全距離則極易發生嚴重意外。

因此，第1警分局針對大型車輛頻繁出現路段大同路、林森路、中華東路、小東路等加強稽查攔檢，執行「取締各式大型車超載」專案勤務。第4警分局每月也在安平地區定期加強取締稽查，提醒，呼籲業者及駕駛應恪遵砂石(大貨)車承載規定，行車不超速、不超載，並確實依照核准時段、路段通行，遵守交通規則。

第1警分局針對大型車輛頻繁出現路段大同路、林森路、中華東路、小東路等加強稽查攔檢，執行「取締各式大型車超載」專案勤務。記者邵心杰／翻攝
第1警分局針對大型車輛頻繁出現路段大同路、林森路、中華東路、小東路等加強稽查攔檢，執行「取締各式大型車超載」專案勤務。記者邵心杰／翻攝
第4警分局在安平地區加強取締稽查，提醒，呼籲業者及駕駛應恪遵砂石(大貨)車承載規定，行車不超速、不超載，並確實依照核准時段、路段通行。記者邵心杰／翻攝
第4警分局在安平地區加強取締稽查，提醒，呼籲業者及駕駛應恪遵砂石(大貨)車承載規定，行車不超速、不超載，並確實依照核准時段、路段通行。記者邵心杰／翻攝
台南市第1、4警分局會同交通警察大隊針對大型車各項違規加強稽查取締，並啟用活動式地磅測量，警方強調，一旦發現違規，即時告發，絕不寬貸。記者邵心杰／翻攝
台南市第1、4警分局會同交通警察大隊針對大型車各項違規加強稽查取締，並啟用活動式地磅測量，警方強調，一旦發現違規，即時告發，絕不寬貸。記者邵心杰／翻攝

砂石 台南

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