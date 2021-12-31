影／台2線貢寮2砂石車對撞 2司機受困救出雙亡
2輛砂石車今天上午近6點行經新北市貢寮區台2線110.5公里處，迎面對撞，車頭都扭曲變形幾成廢鐵，林姓司機當場慘死車內，救出後明顯死亡未送醫；另一車的陳姓司機送至貢寮貢寮保健站急救無效。事故現場上午8點40分雙向封閉，拖吊排除中，案由警方調查處理。
新北市消防局今天上午5點50分接獲報案，貢寮區台2線110.5k，現場有2輛砂石車對撞發生車禍，情況嚴重，兩名司機受困駕駛座內，第六大隊消防人員利用破壞機具撐開扭曲變形的車馬體救援。
瑞芳警分局調查，車陳姓司機（男，63歲）先被救出後送往貢寮區衛生所急救無效，在上午7點32分宣告死亡，酒測值尚待衛生所人員抽血檢定；另一輛車林姓（男、24歲）司機，8點51分由消防隊及葬儀社人員拉出，已明顯死亡未送醫。
警方說，兩車都是砂石車，車頭撞得稀巴爛幾乎全毀，車上載運的砂石掉滿地，對撞力道強力，警方已採證調查，並報請檢方相驗死因。現場2線道影響1線道，肇事原因及歸屬由警方調查，事故現場於8點40分雙向封閉由拖吊車實施拖吊處中。目前交通受阻，由警方疏導管制闖流。
新北市交通局上午9點20分表示，貢寮區台2線西行約112k，兩台砂石車與水泥車事故，2人死亡，占用西行車道，目前單線雙向通行，東行回堵約3K西行回堵約1.3K，員警及相關單位現場處理中，於即時交通資訊網發布路況並通報警廣播報訊息。
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