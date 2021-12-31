國道南下今凌晨大貨車撞翻砂石車 1司機命危送醫
國道一號南下259.4公里處今天凌晨發生一起砂石車與大貨車碰撞事故，37歲戴姓男子駕駛大貨車，疑似未注意前方路況，失控追撞前方滿載紅土的砂石車，砂石車遭撞後噴飛對向，於外側車道及路肩翻覆，車上62歲尤姓男子當場失去呼吸心跳，所幸送醫後撿回一命。
據了解，戴姓男子駕駛大貨車，行經國道一號南下259.4公里處時，不明原因追撞前方尤姓男子駕駛的砂石車，撞擊瞬間力道導致大貨車衝破外側護欄、摔落邊坡，但砂石車尤姓駕駛則受困車內、當場失去呼吸心跳。
嘉義縣消防局凌晨1時7分獲報，出動三和、嘉太等分隊到場救援，將受困尤姓駕駛救出車外，送往大林慈濟醫院急救；砂石車上戴姓男子及另名外籍勞工則無明顯外傷，僅雙腳輕微擦挫傷，送往嘉義基督教醫院。
這起車禍一度造成兩向車道車流大回堵，所幸目前狀況均已排除；據悉兩名駕駛均無酒駕，詳細事故原因仍有待國道警方進一步釐清。
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