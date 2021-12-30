文／哄抬乾洗手一倍價 寶齡富錦總經理涉重嫌遭列被告

上市公司寶齡富錦生技涉嫌趁疫情期間哄抬自家酒精乾洗手產品，販售新客戶價位較舊客戶多出1倍；因政府去年3月調降酒精關稅1成，士林地檢署認為寶齡富錦趁機大賺災難財，今天至工廠、總公司查扣進出貨帳冊，查出該產品1年營業額超過兩千萬，傳喚江姓總經理及3名員工到案，全案朝違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例偵辦。

衛生福利部去年3月19日起將酒精列為防疫物資，向業者呼籲不可無正當理由囤積或不應市銷售，且將酒精關稅降低一成。士林地檢署查出，寶齡富錦卻涉嫌從去年3月開始，用高出1倍價格將自家生產的「克菌寧酒精性乾洗手75％」販售給新客戶，等於進貨成本變低，售價卻提高。

據了解，該乾洗手產品主要銷售給醫院、診所，去年3月至今所販售的營業額超過兩千萬。檢調人員今天至桃園的工廠及台北市南港區的總公司搜索，查扣進出貨帳冊，以被告身分傳喚江姓總經理、張姓業務經理、劉姓女業務到案；再以證人身分傳喚李姓桃園廠長，了解工廠生產事宜。

士林地檢署認為3名被告違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例中、第12條第1項哄抬中央衛生主管機關公告防疫物資價格罪，將清查寶齡富錦的下游廠商。目前4人仍在調查局做筆錄。

寶齡富錦生技股份有限公司（股票代號1760）專門研發藥品，業務涉及醫美，以抗衰老產品聞名；今年9月曾捐贈兩千劑、價值50萬的居家版快篩試劑給新北市校園進行防疫。

寶齡富錦回應，基於偵查不公開原則無法置評，但有公司幹部私下叫屈，公司是基於原物料上漲及急單需求，才在去年反映成本。