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獨／慟！新富車站跳軌遭撞死民眾 台鐵證實是自家員工

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

台鐵273次普悠瑪號，今天下午4時許經過桃園新富火車站，一位年約50歲民眾於第一月台「跳下」，遭普悠瑪號撞死，警方及消防人員到場後，發現男子身體臟器外露且無意識、呼吸及脈搏。

不過根據本報掌握，該民眾其實是台鐵新竹機務段員工。台鐵稍早證實，確實是自家員工。

據悉，該員為109特考進台鐵，尚未進司機員班，是佐級機檢，現在現場工作。曾經當過台鐵志工。對於該員平常工作狀況，台鐵還在釐清。台鐵員工也透露，放假前得知該消息很沉重。

事發後，一度傳出該員是掉落軌道，實際上經台鐵調閱影像，列車通過時，「動作很明顯是跳下去」，應是自殺。

新竹機務段表示，該員很熱心，對於這樣事故相當遺憾，會去中壢路警所，等待該員的親屬，看有甚麼需求盡量協助。此外，段裡面的員工也要心理輔導，會成立關懷小組。至於該員平常工作狀況或是近期有無遇到困難，新竹機務段說都還要調查，只知道該員剛受訓完。

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普悠瑪示意圖，與新聞無關。本報資料照片
普悠瑪示意圖，與新聞無關。本報資料照片

台鐵 普悠瑪號

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