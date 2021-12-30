影／躲酒測硬闖臨檢點還多次超速 里長父分期代償解套

新北市男子躲酒測硬闖臨檢點還多次駕車違規超速，欠繳19萬多元罰款，行政執行署新北分署日前欲查封房屋，擔任里長的父親急忙出面辦理分期付款代償才解套。新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，並應依規定接受酒測及遵守道路交通安全規則，萬一違反道路交通管理處罰條例遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰，以免遭受強制執行。

行政執行署新北分署配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，發現設籍新北市新莊區59歲莊姓婦人，名下1部2013年份「現代」休旅車，109年3月17日凌晨1時10分許，行經中和區中正路1167號前，遇警察設置告示，執行酒精濃度測試，不依指示停車接受稽查，強行硬闖離開，新北市交通事件裁決處依法裁罰18萬元，另查出該車在板橋、泰山及屏東等地超速行駛4次，共裁罰8300元，又因轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示及違規臨時停車，各遭裁罰900元及600元，總計18萬9800元，自110年6月間起陸續移送新北分署執行。

新北分署查出莊婦除名下除一輛汽車，和一間房子坐落在新莊區，無其他財產可供執行，今年12月中欲查封其住宅前，其擔任新莊區里長的丈夫得知新北分署正強力執行交通違規罰鍰案件，12月22日主動洽詢書記官，他表示，妻子名下汽車都是由20多歲兒子使用，但詢問兒子又說，該輛又借給朋友，是朋友駕駛所違規，但不願供出朋友姓名。

里長表示，兒子目前義務協助里民服務，並無實際收入，他願意分期辦理繳納，並同意新北分署囑託地政機關查封坐落在新莊區住宅，以確保如期繳納。新北分署審酌後，同意里長以每期5000元，分38期償還，但新北分署又發現該車亦因曾闖紅燈被罰，隨即通知新北市政府交通事件裁決處移送執行，將請里長一併清償。

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