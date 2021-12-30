北市詐欺案集中在這4行政區 2年超過8千件

近年來詐騙案頻傳，根據北市警局資料，2年來的詐騙案件高達8405件，中山、大安、萬華與信義區穩坐前4名，詐騙案量接近50%，警方成功阻攔的案件有1065件。北市警局則表示，中山、大安與信義公司林立，許多詐騙集團也藏於其中；而萬華區則是購物型詐欺為主。

北市2年來的詐欺案件共有8405件，統計2020年到2021年11月止，案件量依序為中山1313件、大安1915件、萬華912件、信義808件、北投669件、中正和文山皆611件、士林582件、內湖580件、南港460件、大同445件、松山290件。

議員邱威傑表示，過往有關詐騙行為之研究和案例經驗，皆顯示特定族群、展示特定行為者、或有特定社交網絡連結疏離可能為高風險族群，有鑑於特定行政區遭詐騙案件居高不下，明顯有特定模式及可能較易遭詐騙之族群存在。

北市警局指出，中山、大安、信義3區公司行號林立，加上該區居民經濟水準高，民眾因為投資而有錢，所以更容易相信投資詐騙，加上許多詐騙集團藏於其中，所以這些地區容易成為被害人提告的標的；而萬華地區除了投資詐騙，最主要是購物型詐騙。

至於族群分布，北市警局說，投資詐欺都是網路上看見投資廣告、傳簡訊、打電話等，推薦股票、投資公司，受騙年齡層在20歲到40歲之間；購物詐騙平均年齡在20歲到30歲上下。不過投資詐欺就不同標的物看，像是靈骨塔等就是年齡偏高會受騙，族群會依投資標的有不同變化。