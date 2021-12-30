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元旦連假前死傷事故 台鐵富岡湖口站間雙向列車延誤

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元旦連假前不平靜 自強號松山站冒火花、新富旅客落軌遭撞

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

根據臉書「合鐵事故通報平台」顯示，273次普悠瑪於新富車站時，發生旅客掉落軌道。

台鐵App顯示，受死傷事故影響，16：26起，富岡=湖口間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒。

台鐵說，受影響車站包含富岡、新富、北湖、湖口，預計回復時間18:00。

台鐵放假前夕不平靜，不只發生死傷事故，175次自強號也傳出發生機械異常，由於該車軸溫過高，抵達松山車站時還出現冒煙和燒焦味。

對此，台鐵受訪時說，七堵站進站時自動偵測裝置發現列車四軸有軸溫過高，檢查後是鬆韌不良，把第二轉向架隔離，及考克關了繼續行駛；到松山站發現冒煙又有火花，再細察發現停留韌缸手拉環沒有拉起來，所以沒有鬆韌，解鎖後繼續南下行駛，並派檢查員隨車行駛。

台鐵死傷事故。圖／取自台鐵App
台鐵死傷事故。圖／取自台鐵App

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