影／男子違停拒絕下車受檢開車逃逸 員警開槍示警逮人

「下車、下車…」台南市第2警分局南門派出所邱姓員警28日凌晨3時在康樂街執行巡邏勤務，發現37歲黃姓男子駕駛轎車逆向違停，邱警上前取締時，黃男假意配合將身分證從車窗遞出，見邱警站在轎車左前方喝令下車受檢，意圖衝撞員警後，乘隙駕車逃逸，邱警及時閃開後對空鳴槍一發示警，經蒐證後向南檢聲請拘票，當晚6時將他拘提到案，警方依妨害公務及肇事逃逸等罪，最後檢方裁定3萬元交保。

警方調查，該部轎車因紅線處逆向停車，南門所巡邏員警見狀即依道路交通管理處罰條例取締，未料，黃男卻先假意配合員警取締盤查，交出證件後即突然發動引擎，意圖規避盤查，員警見狀即站立車輛左前方，喝令黃男下車受檢，但黃男乘隙開車逃逸。

警方指出，員警依法使用警械制止，惟黃男乘隙逃逸，經警方蒐證，檢具相關事證向台南地檢聲請拘票，當天晚間6時拘提黃男到案，全案依妨害公務及肇事逃逸解送台南地檢署後續偵查。