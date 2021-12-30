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影／噴辣椒水害北市警眼睛紅腫 酒醉男遭上銬事後致歉

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市警中山分局今天清晨獲報有酒醉群眾在街上口角，趕抵現場時，飲酒後的蔡姓男子突拿辣椒水往上噴灑，害一名警員眼睛紅腫，其他警員立刻上前壓制蔡，蔡的一名友人卻不斷阻擋，也被依妨害公務罪嫌送辦。事後蔡男向警方表示悔意，辯稱只是想發洩。

清晨7點多，中山區長春路上發生兩派人馬衝突事件，在街上大聲叫囂，差點打起來，警方接獲路人報案趕抵，其中一派人馬已離開，只剩蔡男（26歲）這一方留在現場。

警方上前關心為何與他人起衝突，酒醉的蔡男竟拿辣椒水往上噴灑，害一名警員眼睛紅腫，同仁見狀立刻壓制蔡，蔡的一名友人卻不斷阻擋，警方將2人帶回派出所做筆錄，詢後依妨害公務罪嫌送辦。

蔡辯稱只是想發洩，事後對受傷警員表示歉意，至於蔡為何隨身攜帶辣椒水，蔡未解釋。

蔡男朝天空噴辣椒水害一名警員眼睛紅腫。記者蔡翼謙／翻攝
蔡男朝天空噴辣椒水害一名警員眼睛紅腫。記者蔡翼謙／翻攝

妨害公務 北市

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