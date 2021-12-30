獨／律師拒當情報員逃離訓練所 調查局記2小過退訓

調查局展抱山莊1名受訓中的學員，日前上課時藉故離開教室，結果卻打包離開訓練所，展抱山莊幹部點名時發現該學員不在，透過各種管道尋找，才知他早已返家，追問理由是不想結訓成為調查官，只好藉由逃所才能退訓；調查局認為該學員「不告而別」嚴重違反所規，今天開會決議記2小過處分，這也是展抱山莊成立以來，首位即將結訓學員辦理退訓事件。

據了解，這名學員是台大法律系高材生，具有律師資格，志向是從事律師工作，但因為父母期盼他成為調查官，只好順從家長意願到展抱山莊受訓。由於展抱山莊受訓嚴格，該學員個性屬於自由派，不想受拘束規範，最後決定在結訓前兩周，選擇以逃所方式讓自己退訓，父母也只能勉強接受。

調查局長王俊力兼任展抱山莊校長，軍人出身的王俊力對紀律要求嚴格，嚴格要求執法人須自我約束，對於有學員擅自離所，要求訓練所依照所規給予重懲。由於學員懲處無須經過考績會，訓練所上午已做出2小過處分。

此次在展抱山莊受訓的是調查班58期，也是疫情三級警戒後首當其衝的期別，這期學員受疫情影響，結訓前原有的登山、游泳、馬拉松等體測全都取消，不但上課採視訊教學，連據點、辦案實習都緊密排訓，58期學員在疫情下苦撐到結訓，革命情感與凝聚力相當強。