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金門暗夜車禍 金防部女士兵頭部重創後送至台灣搶救

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門昨晚發生一起嚴重車禍，隸屬金門守備大隊的李姓女兵騎乘機車與楊姓女汽車駕駛在環島南路、成功村路口相撞，撞擊力之大，讓汽、機車幾乎全毀，其中機車只剩骨架，李姓女兵則顱內出血重傷，送醫後緊急後送至台灣治療，詳細肇事原因，尚待警方釐清。

金湖分局今天表示，昨晚18時52分許，在金湖鎮環島南路三段成功號路口，發生一起交通事故，楊女駕駛的自小客車沿環島南路四段左轉往環島南路三段成功村方向，與李女騎乘普通重型機車由瓊徑路往環島南路四段直行行駛，雙方於路口發生碰撞。

李女被撞倒後，頭部受到嚴重創傷，經電腦斷層掃瞄診察，女騎士腦部出血、頸椎及腿部多處骨折，於深夜11點許，立即啟動醫療專機後送至台灣本島治療。

警方表示，經現場酒測，楊女的酒測值為0，李女則委由金門醫院抽血送驗中，詳細肇事原因，尚有待釐清。

現場目擊民眾則說，兩車相撞的瞬間，撞擊力道相當大，碰撞聲響驚動了在旁邊超商的消費者，不少人跑出來看，只見楊姓女駕駛被嚇得不輕，直接啜泣起來，李姓女兵則相當嚴重，現場汽機車零件碎落一地，看起來怵目驚心。

金湖分局提醒民眾行車時應注意正確用路習慣，民眾行車應彼此尊重、相互禮讓，以保護用路人安全之觀念，車輛左轉應於30公尺前顯示方向燈，提醒後方用路人，並注意與前車保持安全距離，減低事故發生的機率。

金門昨晚發生一起嚴重車禍，李姓女兵騎乘機車與楊姓女汽車駕駛在環島南路、成功村路口相撞，撞擊力之大，讓機車只剩骨架。圖／警方提供
金門昨晚發生一起嚴重車禍，李姓女兵騎乘機車與楊姓女汽車駕駛在環島南路、成功村路口相撞，撞擊力之大，讓機車只剩骨架。圖／警方提供
金門暗夜嚴重車禍，現場汽機車受損嚴重，看了怵目驚心。圖／警方提供
金門暗夜嚴重車禍，現場汽機車受損嚴重，看了怵目驚心。圖／警方提供
金門暗夜嚴重車禍，李姓女兵騎乘機車與楊姓女汽車駕駛在環島南路、成功村路口相撞，現場汽機車受損嚴重。圖／警方提供
金門暗夜嚴重車禍，李姓女兵騎乘機車與楊姓女汽車駕駛在環島南路、成功村路口相撞，現場汽機車受損嚴重。圖／警方提供

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