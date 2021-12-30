影／6歲童為買「多多」 深夜竟獨自偷溜出門被警尋獲

台中李姓男童個性活潑，日前深夜趁著家人熟睡，發現家中大門未鎖，偷偷騎著三輪車溜出門，竟只是為了到鄰近超商，買一瓶心愛的「多多」飲料，被民眾發現報警，幸好男童記得回家的路，在警員陪伴下平安返家。

台中市北區李姓男童(6歲)28日深夜22時許，發現家中大門未上鎖，竟趁著家人熟睡，帶上零用錢，偷偷騎著自己的三輪車，到附近的超商購買心愛的多多飲料。路人見他年紀小，卻深夜落單在外，趕緊打電話請警方到場協助。

台中市第二警分局獲報後，派請立人所警員蔡衿伊、呂岳融到場，李童剛結完帳，正插著吸管喝起多多，呂員突然想到，過去曾在值勤時看過他，約略知道他住在附近社區，而李童也記得回家的路，便在警方的陪同下，抵達住家社區。

警員並不確定男童家確切是哪一戶，所幸有住戶尚未休息，看見男童被警方送回來，立即協助連繫家屬，得知孫子半夜偷跑出門買飲料，阿嬤從睡夢中驚醒，開門接回他。

據了解，李童父母離異，平時媽媽因為要上夜班，就會將李童交給阿嬤照顧。阿嬤向警方提到，李童相當活潑，過去就曾趁家人不注意，偷溜出門玩耍，所以平時都會反鎖大門，但這次一時疏忽，竟讓孫子逮到機會跑出門，很感謝警員協助。