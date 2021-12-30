快訊

百里侯聲望大解析／滿意度跌、負面聲量高 柯侯鄭挑戰總統大位各有陰影

加薪減稅增福利！19項利多新制元旦上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竊賊找不到工作想吃免錢牢飯便犯案 警方做筆錄傻眼！

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

犯案竟是想入獄吃免錢牢飯！有多起竊盜前科的李姓男子出獄後，今年11月至今，6次在捷運南京三民站附近的市場水果攤偷水果禮盒，再載到他處公園前擺攤販賣，害6間水果店損失至少3萬。警方上周在案發現場巡邏，發現李欲故技重施，立刻逮捕偵辦。

警方調查，李男（67歲）6次行竊都選在台北市松山區南京東路5段291巷內的市場，皆趁市場打烊後，摸黑至水果攤大肆搜刮，甚至犯案工具的推車都是店家的。

警方本月24日凌晨在該市場巡邏，發現一名男子行跡鬼祟，外貌特徵與李男相符，上前一查發現就是李，他就正要犯案！立刻將逮捕帶回派出所。

沒料，李男的說詞令警方訝異，他辯稱在外頭找不到工作，餓肚子了！才想再度犯案被抓，回去監獄裡吃牢飯。

警方呼籲民眾年關將近，財不露白，店家應妥善保管自身財物，平日做好防竊措施，避免宵小有機可趁，造成財物損失。

李男將店家的推車一併偷走。記者蔡翼謙／翻攝
李男將店家的推車一併偷走。記者蔡翼謙／翻攝
李男將店家的推車一併偷走。記者蔡翼謙／翻攝
李男將店家的推車一併偷走。記者蔡翼謙／翻攝
李男將店家的推車一併偷走。記者蔡翼謙／翻攝
李男將店家的推車一併偷走。記者蔡翼謙／翻攝

捷運 竊盜

延伸閱讀

留美碩士女無業啃老卻聯手男友弒父 警拜土地公4小時內破案

竊賊躲廢棄商辦 警方見微弱光源 前後包夾抓人

戴電子腳鐐還犯案！惡狼性侵3少年 判關10年定讞

嘉義女失蹤多日陳屍檳榔園 酒友落網坦承犯案

相關新聞

網路留言恐嚇要學鄭捷、炸101跨年民眾 北市警逮作業員

新北市朱姓男子，日前在Youtube頻道上傳網路遊戲「爐石戰記」評論影片中，留言「林北絕對學鄭捷，去放火殺人，跨年炸10...

影／6歲童為買「多多」　深夜竟獨自偷溜出門被警尋獲

台中李姓男童個性活潑，日前深夜趁著家人熟睡，發現家中大門未鎖，偷偷騎著三輪車溜出門，竟只是為了到鄰近超商，買一瓶心愛的「...

竊賊找不到工作想吃免錢牢飯便犯案 警方做筆錄傻眼！

犯案竟是想入獄吃免錢牢飯！有多起竊盜前科的李姓男子出獄後，今年11月至今，6次在捷運南京三民站附近的市場水果攤偷水果禮盒...

嘉縣檳榔園命案突顯社會安全網缺漏 學者：配置鄉村社工

嘉義縣竹崎鄉60歲林姓婦人26日被發現陳屍偏僻檳榔園，警方獲報3小時逮捕隔壁村犯嫌50歲林姓男子，林男遭檢察官以強盜殺人...

新竹暗夜住宅火警出動11車 男子命喪火窟

新竹縣新埔鎮成功街今凌晨12時27分，發生住宅火警。消防人員到場時建築物已全面燃燒、火勢猛烈，撲滅後發現3樓有1男子明顯...

彰化花壇塑膠袋廠 趕工釀大火

彰化縣花壇鄉一家生產塑膠袋工廠前天深夜大火，延燒至昨天清晨才撲滅，無人傷亡，但一千三百坪廠房付之一炬，損失慘重；該廠生產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。