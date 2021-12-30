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竊賊找不到工作想吃免錢牢飯便犯案 警方做筆錄傻眼！
犯案竟是想入獄吃免錢牢飯！有多起竊盜前科的李姓男子出獄後，今年11月至今，6次在捷運南京三民站附近的市場水果攤偷水果禮盒，再載到他處公園前擺攤販賣，害6間水果店損失至少3萬。警方上周在案發現場巡邏，發現李欲故技重施，立刻逮捕偵辦。
警方調查，李男（67歲）6次行竊都選在台北市松山區南京東路5段291巷內的市場，皆趁市場打烊後，摸黑至水果攤大肆搜刮，甚至犯案工具的推車都是店家的。
警方本月24日凌晨在該市場巡邏，發現一名男子行跡鬼祟，外貌特徵與李男相符，上前一查發現就是李，他就正要犯案！立刻將逮捕帶回派出所。
沒料，李男的說詞令警方訝異，他辯稱在外頭找不到工作，餓肚子了！才想再度犯案被抓，回去監獄裡吃牢飯。
警方呼籲民眾年關將近，財不露白，店家應妥善保管自身財物，平日做好防竊措施，避免宵小有機可趁，造成財物損失。
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