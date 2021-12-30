通緝犯車上藏毒見警加速逃 追逐9公里撞對向車認栽

高雄市一名蔡姓男子因詐欺案件遭地檢署通緝，晚間駕車行經大社區旗楠路，疑因駕車搖搖晃晃，巡邏員警準備上前攔查時，蔡男一時心虛，突然加速往北駛離，卻在燕巢區紅山巷逆向撞上對向轎車，蔡男與遭撞轎車上的2名民眾皆受擦傷送醫，警另在蔡男車上搜出3包安非他命，依法送辦。

據了解，蔡男（30歲）今年因詐欺案件遭橋頭地檢署通緝，本月28日晚間9時許，駕車行經大社旗楠路時因行車左右搖晃，巡邏員警示意攔查，但蔡男一見到員警竟直接加速開走，員警見狀尾隨追車，蔡男疑車速過快反應不及，於9公里外的燕巢區紅山巷逆向撞上一對夫妻駕駛的轎車。

根據事故路口監視器，蔡男轎車突然衝撞一輛白色休旅車，撞擊後車尾打滑往左滑落一旁農田，蔡男轎車車頭冒出大量濃煙。蔡男疑一時緊張，因過度換氣、手腳擦傷送醫，遭撞近60多歲的夫妻則輕微擦傷送醫。

警方到場為雙方進行酒測，酒測值皆為零，但查出蔡男為通緝犯，還另在蔡男車上找到3小包安非他命，全案依詐欺通緝及毒品危害防制條例移送橋檢偵辦。