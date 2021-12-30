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網路留言恐嚇要學鄭捷、炸101跨年民眾 北市警逮作業員

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市朱姓男子，日前在Youtube頻道上傳網路遊戲「爐石戰記」評論影片中，留言「林北絕對學鄭捷，去放火殺人跨年炸101民眾，總統府升旗也炸」等言語，由於明天就是跨年夜，台北市警方接獲報案後，立即展開調查，並將朱男逮捕到案。

警方調查，朱姓男子（32歲）平常是工廠作業員，這個月上旬因為玩遊戲輸給網友，一時不爽就在影片中留言；警方日前持搜索票、拘票上門找人，朱男還嚇了一跳，被帶回警局偵訊時，後悔說：「我錯了！」朱嫌被依恐嚇公眾罪移送新北地檢署偵辦。

2014年鄭捷在台北捷運隨機殺人，2016年台鐵松山車站又發生爆炸事件，都引起民眾恐慌，加上跨年在即，台北市警方相當重視，由台北市刑大組成專案小組偵辦。

警方呼籲，無論用留言、寄信或社群網站PO文形式，在網路上放話要仿效殺人行為，可能涉及刑法第151條「恐嚇公衆罪」，可處2年以下有期徒刑。

新北市朱姓男子在網路留言，恐嚇要學鄭捷、炸跨年民眾，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋/翻攝
新北市朱姓男子在網路留言，恐嚇要學鄭捷、炸跨年民眾，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋/翻攝
新北市朱姓男子在網路留言，恐嚇要學鄭捷、炸跨年民眾，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋/翻攝
新北市朱姓男子在網路留言，恐嚇要學鄭捷、炸跨年民眾，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋/翻攝

殺人 跨年

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