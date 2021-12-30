新北男網路放話炸101跨年、總統府升旗 北市警速逮送辦

新北市1名32歲朱姓男子日前因玩電玩遊戲心情不佳，竟在網路遊戲評論影片下留言要炸台北101跨年和總統府升旗，北市警方獲報循線於23日在新北市土城區將他逮捕送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會，偵查第八隊長薛先得表示，日前接獲民眾報案表示，YouTube頻道上傳網路遊戲「爐石戰記」評論影片中，有疑似網路玩家留言「林北絕對學鄭捷，去放火殺人，跨年炸101民眾，總統府升旗也炸」。

因民國103年鄭捷案和105年的台鐵松山車站爆炸事件均造成嚴重死傷，市警局長楊源明知悉後立即指派市刑大偵八隊及科技偵查隊成立專案小組偵辦。

警方進行網路偵蒐後，迅速鎖定新北市32歲朱姓男工人涉嫌重大，並於23日下午持搜索票和拘票到新北市土城區將他帶回偵詢。

朱男供稱，是玩電玩遊戲心情不佳才留言，釀此大禍也深感懺悔。全案詢後依恐嚇公眾罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，無論用留言、寄信或社群網站PO文形式，於網路上放話仿效殺人均可能涉及違反刑法第151條「恐嚇公眾罪」，可處2年以下有期徒刑，民眾切勿以身試法。