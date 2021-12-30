快訊

賞金50萬落空！英短毛貓「弟弟」自行回家 失主曝不堪其擾內幕

嘉縣檳榔園命案突顯社會安全網缺漏 學者:配置鄉村社工

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉60歲林姓婦人26日被發現陳屍偏僻檳榔園，警方獲報3小時逮捕隔壁村犯嫌50歲林姓男子，林男遭檢察官以強盜殺人罪聲押獲准；社工調查，命案是弱勢獨居林姓智障男子殺害弱勢離異智障婦女悲據，啟動社會救助，這起命案加害人及被害人，都是領有身心障礙手冊智障人士，曝露社會安全網對偏鄉身心障礙人士關懷身心輔導缺漏。

中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆說，犯嫌智障人士成年弱勢獨居，缺乏家人保護監督，政府正積極推動社會安全網2.0，計畫投注資源人力，嘉縣人口外流老化，偏鄉配置專責鄉村社工，訪視關懷輔導身心障礙人士，避免類似悲據發生，刻不容緩，村長、村里幹事並無社工輔導專業，鄉村社工可以警分局、派出所轄區配置，協同村里幹事，定期關懷訪視轄區身心障礙人士，建構完善社會安全網。

林姓凶嫌住家所在地林姓村長說，林男父母雙亡獨居、靠打零工為生，有智障手冊，孤僻獨來獨往，有4名姊弟，彼此少往來，雖不是村內頭痛人物，但從小行為偏差，會順手牽羊，他為林男介紹工作，林男卻放鴿子，收入常入不敷出，愛喝酒，犯下殺害隔壁婦人命案，村民都感震驚。

縣府社會局說，會將命案列為重大案件檢討社會安全網問題，被害林姓婦女育有2子1女，本人、長子與長女為第一類心智障礙 (智障輕度)，每人領身心障礙生活扶助3772元，平日無業，家中主要經濟來源為次子臨工收入。

社會局協助喪葬補助金及民間急難救助金；犯罪被害者保護協會生活支持補助，提供慰問金與3個月生活扶助金5萬9000元，提出犯罪被害補償金申請，因家屬財務控管不佳，通過將採信託方式按月支付。

因林家成年長子與長女為智障者，為確保善款可維持家戶生活所需，避免影響福利資格取得，款項統一由公所管控，等清償國保與健保欠費後，餘額由公所、社會局與家屬會議討論支用方式、額度與限定用途；捐款專款專用，捐款明細及流向將採公開昭信方式在公所網站公佈，可洽公所社會課，電話：05-2611010。

嘉義縣竹崎鄉60歲林姓婦人26日被發現陳屍偏僻檳榔園，警方獲報3小時逮捕隔壁村犯嫌50歲林姓男子，林男遭檢察官以強盜殺人罪聲押獲准。記者魯永明／翻攝
嘉義縣竹崎鄉60歲林姓婦人26日被發現陳屍偏僻檳榔園，警方獲報3小時逮捕隔壁村犯嫌50歲林姓男子，林男遭檢察官以強盜殺人罪聲押獲准。記者魯永明／翻攝

命案 社工 獨居

延伸閱讀

強化社會安全網 蔡英文：5年內投入407億

年節食品抽驗過關 嘉縣推台17、18線山海特色美食旅行

嘉縣檳榔園命案 被害女頭部多處骨折致命、難辨遭性侵

嘉義檳榔園婦人命案 嘉義地院裁定羈押嫌犯

相關新聞

彰化花壇塑膠袋廠 趕工釀大火

彰化縣花壇鄉一家生產塑膠袋工廠前天深夜大火，延燒至昨天清晨才撲滅，無人傷亡，但一千三百坪廠房付之一炬，損失慘重；該廠生產...

嘉縣檳榔園命案突顯社會安全網缺漏 學者:配置鄉村社工

嘉義縣竹崎鄉60歲林姓婦人26日被發現陳屍偏僻檳榔園，警方獲報3小時逮捕隔壁村犯嫌50歲林姓男子，林男遭檢察官以強盜殺人...

新竹暗夜住宅火警出動11車 男子命喪火窟

新竹縣新埔鎮成功街今凌晨12時27分，發生住宅火警。消防人員到場時建築物已全面燃燒、火勢猛烈，撲滅後發現3樓有1男子明顯...

嘉義戰機音爆 10多戶玻璃震碎

蔡英文總統11月18日上午到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16V BLK20型空軍嘉義基地第四聯隊，傳出25日上午傳...

國小校園傳2人拿刀架脖子 未滿12歲通報教育局處置

台北市北投區立農國小驚傳有人持蝴蝶刀架脖，薛姓家長聽聞兒子反映後，在臉書貼文痛批治安差。北投警方今晚表示，確實有2名兒童...

深夜潛入派出所戶外區砸電腦 三重男子辯稱發病不清楚

許姓男子今年5月底騎車行經新北市三重警分局重陽派出所時，闖入當時因疫情設在停車場的受理報案區砸毀電腦主機和印表機，並將電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。