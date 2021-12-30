嘉縣檳榔園命案突顯社會安全網缺漏 學者:配置鄉村社工
嘉義縣竹崎鄉60歲林姓婦人26日被發現陳屍偏僻檳榔園，警方獲報3小時逮捕隔壁村犯嫌50歲林姓男子，林男遭檢察官以強盜殺人罪聲押獲准；社工調查，命案是弱勢獨居林姓智障男子殺害弱勢離異智障婦女悲據，啟動社會救助，這起命案加害人及被害人，都是領有身心障礙手冊智障人士，曝露社會安全網對偏鄉身心障礙人士關懷身心輔導缺漏。
中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆說，犯嫌智障人士成年弱勢獨居，缺乏家人保護監督，政府正積極推動社會安全網2.0，計畫投注資源人力，嘉縣人口外流老化，偏鄉配置專責鄉村社工，訪視關懷輔導身心障礙人士，避免類似悲據發生，刻不容緩，村長、村里幹事並無社工輔導專業，鄉村社工可以警分局、派出所轄區配置，協同村里幹事，定期關懷訪視轄區身心障礙人士，建構完善社會安全網。
林姓凶嫌住家所在地林姓村長說，林男父母雙亡獨居、靠打零工為生，有智障手冊，孤僻獨來獨往，有4名姊弟，彼此少往來，雖不是村內頭痛人物，但從小行為偏差，會順手牽羊，他為林男介紹工作，林男卻放鴿子，收入常入不敷出，愛喝酒，犯下殺害隔壁婦人命案，村民都感震驚。
縣府社會局說，會將命案列為重大案件檢討社會安全網問題，被害林姓婦女育有2子1女，本人、長子與長女為第一類心智障礙 (智障輕度)，每人領身心障礙生活扶助3772元，平日無業，家中主要經濟來源為次子臨工收入。
社會局協助喪葬補助金及民間急難救助金；犯罪被害者保護協會生活支持補助，提供慰問金與3個月生活扶助金5萬9000元，提出犯罪被害補償金申請，因家屬財務控管不佳，通過將採信託方式按月支付。
因林家成年長子與長女為智障者，為確保善款可維持家戶生活所需，避免影響福利資格取得，款項統一由公所管控，等清償國保與健保欠費後，餘額由公所、社會局與家屬會議討論支用方式、額度與限定用途；捐款專款專用，捐款明細及流向將採公開昭信方式在公所網站公佈，可洽公所社會課，電話：05-2611010。
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