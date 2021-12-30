新竹暗夜住宅火警 男子命喪火窟

新竹縣新埔鎮成功街今凌晨12時27分，發生住宅火警。消防人員到場時建築物已全面燃燒、火勢猛烈，撲滅後發現3樓有1男子明顯死亡，詳細起火原因有待調查。

新埔鎮成功街1間4層樓建築物30日深夜0時27分發生火警，消防局派遣派遣第三大隊、新埔、關西、芎林、竹北及湖口車組，共11車26人馳援，現場共出3水線搶救。

消防局指出，消防人員抵達現場時，1樓火勢已全面燃燒，2、3樓也陷入火海，凌晨1時21分，消防人員在3樓發現1名年約46歲的陳姓男子，由於陳男明顯死亡，救護人員未將他送醫，交由警方處理。