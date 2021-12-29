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4幼犬疑遭丟入大排2隻失溫淹死 高雄動保處追查

中央社 / 高雄29日電

高雄市一處大排水溝內發現4隻幼犬疑遭人丟入，其中2幼犬失溫淹死，動保團體將另2隻幼犬送醫，幸無大礙。高雄市動保處今天懸掛告示宣導，並希望附近民眾能提供線索方便追查。

高雄市政府農業局動物保護處晚間發布新聞稿指出，今天接獲台灣動物緊急救援小組通報，指美濃區平五街一處大排水溝內發現4隻幼犬疑遭人丟入，其中2隻幼犬已失溫淹死，現場尋獲另2隻倖存幼犬，緊急帶回動物醫院安置。動保處獲報後，啟動調查機制。

高雄市動保處處長葉坤松表示，若是有現場目擊傷害幼犬人證，可與動保處聯繫。依動保法第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

動保處指出，獸醫師檢視2隻倖存幼犬，狀況正常，也派員前往大排水溝附近訪查，但因現場鄰近墓地，人煙稀少，暫無法與通報人取得聯繫，呼籲曾目擊案發民眾踴躍提供線索，目前先懸掛告示布條，宣導勿傷害動物，以免受罰。

動保處表示，目前除釐清幼犬疑遭丟至大排水溝原因外，也請附近民眾多加留意可疑人士。後續將函請駐地派出所加強巡視附近地區，遏止後續有類似傷害動物案件發生。

幼犬 高雄市

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