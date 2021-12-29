深夜潛入派出所戶外區砸電腦 三重男子辯稱發病不清楚
許姓男子今年5月底騎車行經新北市三重警分局重陽派出所時，闖入當時因疫情設在停車場的受理報案區砸毀電腦主機和印表機，並將電腦主機、碳粉夾丟在派出所水塔後；三重分局緊急在開放式停車場加裝鐵捲門防止類似事件，新北地檢署昨天依毀損公物罪嫌起訴許。
檢警調查，許姓男子5月24日凌晨3時許，騎著母親機車出門，經過重陽派出所時突然停車，闖入設在停車場的戶外受理報案區，毀損派出所門口交通柱橫桿，再砸毀電腦主機、印表機，將印表機碳粉夾扯出，與電腦主機一同丟棄在派出所水塔後方，臨走前把鞋子留在現場。
警方上午6時許發現電腦主機、印表機被砸，調閱監視畫面發現遭人入侵，鎖定許的機車號牌，通知他到案說明。許供稱，罹患躁鬱症，當時發病只有印象到派出所，否認砸毀公物。
檢方認為，現場遺留鞋上所採的DNA與許吻合，還有監視畫面拍下許的身影，許毀損公物犯行明確，依法起訴。
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