歲末詐騙猖獗 婦人險遭騙30萬行員即時阻

歲末年終詐騙愈來愈多，一名年約六十多歲的婦人差一點就要被騙走30多萬元的積蓄，好在行員機警，才阻止了這次的詐騙。 圖／紅樹林有線電視提供 歲末年終詐騙愈來愈多，日前在新北市淡水區老街上的淡水第一信用合作社，一名年約六十多歲的婦人差一點就要被騙走30多萬元的積蓄，好在當時行員查覺到有異狀，向婦人解釋並且同時通報主管，讓轄區派出所員警到場處理。

淡水一信總社協理吳孟芳表示，這一名婦人來到櫃台就說提領30多萬元的現金，行員查覺這名婦人平常只用提款卡領錢，這次怎麼會到櫃台來提領而且是全部領走，詢問之下，婦人只說是家中裝潢要付的工程款，而細心的行員更打電話給婦人的家人，表示沒有裝潢房屋的事情，因此更加確定婦人遭到詐騙。

據了解，這名婦人是被詐騙集團的猜猜我是誰詐騙老梗受騙上當，電話一頭謊稱是某某親戚要借現金急用，才會讓老婦人急著要領錢，還好後來員警到場解釋之後，婦人才保住了30多萬元的積蓄，好在這次有機警細心的行員查覺到異狀，才阻止了這次的詐騙，而警方也提醒民眾要多加防範，若有問題可撥打165反詐騙專線或向警方求助。