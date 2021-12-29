男童遭持刀架脖子家長怒 北市校園假日暫維持開放

北市立農國小傳出男童在操場玩耍，遭陌生少年用蝴蝶刀架脖子的危險事件。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

北市立農國小傳出男童在操場玩耍，遭陌生少年用蝴蝶刀架脖子的危險事件，家長氣氛直說「治安差到這樣？」立農國小校長李秋田表示，此次遭遇狀況的也非立農國小學生，但這次事件發生在立農國小操場，該名家長已前往派出所報案，學校方正調閱校內監視器畫面了解中，校外部分則由警方協助巡邏，目前假日仍開放民眾進出校園活動，無特別管制。

一名家長在臉書《靠北北投幫》社團指出，26號日下午帶著兒子和同學去立農國小遊玩，在操場邊遇到兩位少年手持蝴蝶梳和蝴蝶刀耍帥、把玩，還將刀子架到他兒子跟同行同學脖子旁，家長事後得知此事，氣憤表示沒有想到現在治安差到這樣，大白天在校內居然讓人在操場邊拿蝴蝶刀耍帥，還拿刀對人，並呼籲各位家長注意一下小孩外出安全。

李秋田表示，由於學校假日皆為開放公用場地，民眾皆可到校園戶外場域活動，此次遭遇狀況的也非立農國小學生，但這次事件發生在立農國小操場，該名家長已前往派出所報案，學校方正調閱校內監視器畫面了解中，並和警察保持聯繫。

李秋田表示，平日上學時間皆有校警定期巡邏，上課時間也都有巡堂老師查班，另外不分平日、假日校門口均有警衛駐守進出狀況，校外部分則由警方協助巡邏，目前假日仍開放民眾進出校園活動，無特別管制。

李秋田表示，校方會於近日擇期向學生安全宣導，包括禁止學生攜帶危險物品，並機會教育所有立農國小師生，未來無論是在校內、校外，都要留意自身安全。