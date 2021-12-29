影／砂石車左轉疑重心偏移…整車側翻 淤泥灑滿地

陳姓男子今天下午駕駛砂石車行經新北市板橋區左轉環河西路時，疑似轉彎時車斗內滿載從工地運出的淤泥重心偏移，導致整輛車朝右側側翻，整車淤泥頓時傾洩而出，占用環河西路內側一線車道，僅剩外側一線車道可供通行。陳男酒測值為零，僅下巴及背部輕微受傷未就醫，

據了解，陳姓男子（34歲）今天下午1時許，駕駛砂石車從新建工地滿載廢棄淤泥，行經板橋區環河西路四段新北大橋下，左轉準備往土城方向行駛，疑似轉彎時，車斗內淤泥重心發生偏移，導致整車朝右側翻覆，滿車淤泥灑散一地，泥塵還噴近一層樓高，嚇壞路過人車，所幸並未波及其他車輛。

砂石車翻覆及淤泥占用環河西路4段內側車道，警方獲到到場實施管制，開放外側供小型車輛與機車通行，陳男也通知大型拖吊機具排除事故，環保局清潔隊人員也到場協助清理路面淤泥，已於下午4時恢復通行。

陳男酒測值為零，警方依規定照相、測繪、並調閱路口監視器，以釐清肇事原因，另針對該車輛滲漏等交通違規依道路交通管理處罰條例第30條開單告發。