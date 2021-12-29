快訊

在台掛牌27年！中國人壽明天下市 強調「三不變」

缺糧怎麼辦？中國大囤糧導致國際陷危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／砂石車左轉疑重心偏移…整車側翻 淤泥灑滿地

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

陳姓男子今天下午駕駛砂石車行經新北市板橋區左轉環河西路時，疑似轉彎時車斗內滿載從工地運出的淤泥重心偏移，導致整輛車朝右側側翻，整車淤泥頓時傾洩而出，占用環河西路內側一線車道，僅剩外側一線車道可供通行。陳男酒測值為零，僅下巴及背部輕微受傷未就醫，

據了解，陳姓男子（34歲）今天下午1時許，駕駛砂石車從新建工地滿載廢棄淤泥，行經板橋區環河西路四段新北大橋下，左轉準備往土城方向行駛，疑似轉彎時，車斗內淤泥重心發生偏移，導致整車朝右側翻覆，滿車淤泥灑散一地，泥塵還噴近一層樓高，嚇壞路過人車，所幸並未波及其他車輛。

砂石車翻覆及淤泥占用環河西路4段內側車道，警方獲到到場實施管制，開放外側供小型車輛與機車通行，陳男也通知大型拖吊機具排除事故，環保局清潔隊人員也到場協助清理路面淤泥，已於下午4時恢復通行。

陳男酒測值為零，警方依規定照相、測繪、並調閱路口監視器，以釐清肇事原因，另針對該車輛滲漏等交通違規依道路交通管理處罰條例第30條開單告發。

新北市陳男子今天駕駛砂石車左轉時，疑重心偏移，導致整車朝右側翻覆，滿車淤泥灑散一地，找來大型拖吊機具、清潔隊人員協助排除事故。記者王長鼎／翻攝
新北市陳男子今天駕駛砂石車左轉時，疑重心偏移，導致整車朝右側翻覆，滿車淤泥灑散一地，找來大型拖吊機具、清潔隊人員協助排除事故。記者王長鼎／翻攝
新北市陳男子今天駕駛砂石車左轉時，疑重心偏移，導致整車朝右側翻覆，滿車淤泥灑散一地，找來大型拖吊機具、清潔隊人員協助排除事故。記者王長鼎／翻攝
新北市陳男子今天駕駛砂石車左轉時，疑重心偏移，導致整車朝右側翻覆，滿車淤泥灑散一地，找來大型拖吊機具、清潔隊人員協助排除事故。記者王長鼎／翻攝

砂石 車道

延伸閱讀

西濱白沙屯出口路段 砂石車、工程車、轎車連環撞5人傷

台64八里匝道10車連環撞釀死傷 砂石車司機起訴

200輛砂石車搶載宜蘭南溪疏浚砂石還撞死人 居民爆怒火

高雄楠梓五輕舊址工安事故 維修工遭砂石車後斗壓死

相關新聞

影／砂石車左轉疑重心偏移…整車側翻 淤泥灑滿地

陳姓男子今天下午駕駛砂石車行經新北市板橋區左轉環河西路時，疑似轉彎時車斗內滿載從工地運出的淤泥重心偏移，導致整輛車朝右側...

離婚心有不甘...前妻辦完手續回家拿10公升酒精燒夫家

桃園葉姓女子和前夫離婚心有不甘，從戶政事務所辦理結束返家竟想報復，衝動拿10公升酒精上3樓房間潑灑引燃，大火瞬間吞噬屋內...

假兒子傳簡訊要在香港開公司 6旬婦險匯500萬元

67歲謝姓婦人昨天到台南市東區長榮路某銀行臨櫃，要辦理跨國匯款約500萬元到香港給兒子投資公司用，銀行襄理發現該受款人帳...

海邊風浪大 東石濱海大橋整修1名施工人員落海

嘉義縣沿海東石鄉網寮村台61線濱海大橋，上午11點10分，發生橋墩養護工程施工人員不慎落海意外，海邊風浪大，30歲男工人...

國小校園驚傳少年持蝴蝶刀架脖 北投警偵辦中

台北市北投區立農國小驚傳有少年在籃球場把玩蝴蝶刀，甚至拿刀架在他人脖子上，薛姓家長聽聞兒子反映後，在臉書貼文，痛批治安差...

國道一號南向高雄端9車連環撞 他遭包夾送醫傷重不治

一名李姓大貨車駕駛今天上午10時許行經國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段，疑因未注意車前狀況，往前追撞9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。