急診室外擋轉院救護車 宜蘭男違反醫療法吃官司

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣有2家民間救護車業者，雙方今年9月在羅東博愛醫院急診室外發生不愉快。慈輝救護車有限公司當時要載送病患轉院，遭到安心救護車有限公司的練姓員工開著自家救護車擋在前方。宜蘭地檢署偵結，認為練男違反《醫療法》，向宜蘭地方法院聲請簡易判決處刑。

檢方指出，練姓男子為安心救護車的員工，今年9月8日下午1點多在羅東博愛醫院急診室外，看見慈輝救護車的廖姓員工、方姓護理師。練男因認為自家救護車先前發生砸車事件與慈輝救護車有關，便要求廖電話聯絡其負責人出面說明，遭到拒絕。練男心生不滿，就把他駕駛的救護車開到對方載有病患的救護車前方。

練男此舉被認為妨害醫事人員執行醫療業務，警方獲報到場處理並將他送辦。練男坦承有將救護車開到前方，阻擋對方的救護車，卻矢口否認有何違反醫療法的行為，辯稱「我當時不知道他們正在幫病患轉院。」不過，證人廖姓員工、方姓護理師指證歷歷，加上行車記錄器等，檢方認為練男所辯不足採信。

檢方指出，練男涉犯《醫療法》第106條第3項，對於醫事人員以強暴之方法，妨害其執行醫療業務，以及《刑法》第304條第1項強制罪嫌，並從重的妨害醫療業務執行罪嫌處斷，向法院聲請簡易判決處刑。

宜蘭2家民間救護車在醫院急診室門口發生不愉快。記者林佳彣／翻攝
宜蘭2家民間救護車在醫院急診室門口發生不愉快。記者林佳彣／翻攝
安心救護車的練姓員工開著自家救護車，擋在載有轉院患者的救護車前方；檢方認為，練男違反《醫療法》，向法院聲請簡易判決處刑。記者林佳彣／翻攝
安心救護車的練姓員工開著自家救護車，擋在載有轉院患者的救護車前方；檢方認為，練男違反《醫療法》，向法院聲請簡易判決處刑。記者林佳彣／翻攝

救護車 宜蘭 羅東

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