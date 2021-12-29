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徐若瑄捲王力宏婚變傳攻蛋夢碎？ 經紀公司揭真相

離婚心有不甘...前妻辦完手續回家拿10公升酒精燒夫家

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園葉姓女子和前夫離婚心有不甘，從戶政事務所辦理結束返家竟想報復，衝動拿10公升酒精上3樓房間潑灑引燃，大火瞬間吞噬屋內家具、裝潢，所幸前夫即時發現經消防撲滅未釀傷亡，葉犯後懊悔不已取得前夫原諒，法院以葉女情堪憫恕予以減刑，依放火罪判她1年10月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，葉女去年6月20日和前夫到戶政事務所辦理離婚，但她心中仍不滿意圖報復，一回家就從1樓客廳拿了2桶各5公升的酒精，直接上3樓潑灑房間地板並點燃，火勢瞬間引燃屋內棉被、枕頭及木櫃等易燃物，沒多久烈火就吞噬3樓房間。

葉的前夫沒多久回家驚見發生大火，且葉女還從3樓下來告知他說「3樓燒起來了」，前夫立刻提水桶衝上樓救火，但仍因火勢、濃煙過大撤離，後來消防員緊急趕赴現場撲滅幸未釀傷亡，但內部物品、裝潢都遭燒毀，消防火調事後在場發現酒精容器，經調閱監視器發現是葉縱火

審理時，葉女坦承不諱，並與前夫證詞相符，另有火場調查鑑定、監視器畫面及相關扣案物佐證。法院認為，葉女縱火處當時是她和先生、小孩住家，葉放火造成屋內受不等程度燒毀，但尚未波及住宅主體結構，住宅主要效用未喪失，其放火燒燬現供人使用之住宅行為，尚屬未遂階段。

法院認為，葉女因為和前夫辦理離婚，回家時一時情緒失控縱火，考量她一放火後就跟前夫告知，並由消防迅速撲滅，造成的公共危險程度尙非重大，葉雖在偵查時否認，但到審理時終於坦承，也深切表明悔意，並取得前夫諒解同意給予從輕量刑、緩刑。

法院審酌她無前科，這次是偶發初犯，火勢沒有波及鄰居等，依刑法59條情堪憫恕予以減刑，依放火燒燬現供人使用之住宅，未遂，判處她1年10月，緩刑2年，並應向公庫支付10萬元。

葉女離婚後心有不甘，一回家竟拿10公升酒精燒夫家，法院依縱火罪判她1年10月。示意圖／ingimage
葉女離婚後心有不甘，一回家竟拿10公升酒精燒夫家，法院依縱火罪判她1年10月。示意圖／ingimage

酒精 離婚 縱火

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