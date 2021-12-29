假兒子傳簡訊要在香港開公司 6旬婦險匯500萬元

67歲謝姓婦人昨天到台南市東區長榮路某銀行臨櫃，要辦理跨國匯款約500萬元到香港給兒子投資公司用，銀行襄理發現該受款人帳號戶名與謝婦兒子姓名不同，察覺婦人遭受詐騙，通知警方到場攔阻，成功保住她的積蓄。

「有太太被詐騙，請員警來處理。」台南市警一分局東門所警員陳安裕、吳若望，昨天下午1點多獲報後到場關懷詢問，謝姓婦人接獲遠在大陸深圳工作的兒子傳訊息表示，公司老闆要在香港地區開設一家新公司，公司剛成立缺少資金注入，邀請他股公司股份，投資金額需要美金18萬元（約新台幣500萬元），便聯繫她協助匯款至國外指定帳戶。

謝婦信以為真，便依其指示至銀行匯款，由於所提供受款人帳號戶名與兒子姓名不同，經行員關懷提問，謝婦無法清楚說明，銀行經理及行員察覺有異，立即報警處理。警方詳盡解說此情況與假冒親友詐騙手法相似，聯繫家屬極力勸說後，謝婦打消匯款念頭。