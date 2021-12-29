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徐若瑄捲王力宏婚變傳攻蛋夢碎？ 經紀公司揭真相

假兒子傳簡訊要在香港開公司 6旬婦險匯500萬元

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

67歲謝姓婦人昨天到台南市東區長榮路某銀行臨櫃，要辦理跨國匯款約500萬元到香港給兒子投資公司用，銀行襄理發現該受款人帳號戶名與謝婦兒子姓名不同，察覺婦人遭受詐騙，通知警方到場攔阻，成功保住她的積蓄。

「有太太被詐騙，請員警來處理。」台南市警一分局東門所警員陳安裕、吳若望，昨天下午1點多獲報後到場關懷詢問，謝姓婦人接獲遠在大陸深圳工作的兒子傳訊息表示，公司老闆要在香港地區開設一家新公司，公司剛成立缺少資金注入，邀請他股公司股份，投資金額需要美金18萬元（約新台幣500萬元），便聯繫她協助匯款至國外指定帳戶。

謝婦信以為真，便依其指示至銀行匯款，由於所提供受款人帳號戶名與兒子姓名不同，經行員關懷提問，謝婦無法清楚說明，銀行經理及行員察覺有異，立即報警處理。警方詳盡解說此情況與假冒親友詐騙手法相似，聯繫家屬極力勸說後，謝婦打消匯款念頭。

警方呼籲，民眾切勿相信來路不明的投資管道，尤其是海外投資，詐騙集團經常利用海外帳戶難以追查的特性來誆騙投資人，讓投資人血本無歸。詐騙集團伎倆變化多端，涉及不知名人士要求金錢往來務必再三確認，也可撥打反詐騙專線165查證，遵循「冷靜」、「查證」、「報警」反詐騙三要領。

67歲謝姓婦人遭手機簡訊詐騙，經銀行行員及警員攔阻才未匯出500萬元。記者黃宣翰／翻攝
67歲謝姓婦人遭手機簡訊詐騙，經銀行行員及警員攔阻才未匯出500萬元。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團以手機簡訊向謝姓婦人行騙。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團以手機簡訊向謝姓婦人行騙。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 台南 香港

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