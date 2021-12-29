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影／工程車掉塑膠箱 小貨車閃避不及撞車翻覆 一人受傷

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

國道1號北向225.1公里彰化北斗路段今天中午12時一輛台電工程車疑似沿路掉塑膠箱，後方一輛小貨車為閃避掉落物而翻車，駕駛手部受傷送醫，也造成後方回堵約4公里，事故已於12時43分排除。

國道三隊初步了解，今天中午電力公司工程車在國道1號北向225.1公里處因掉落塑膠箱，後方中線車道小貨車為閃避掉落物，而撞上內側車道小自客車後翻覆於中線車道，小貨車駕駛受傷，國道警察還在釐清肇事責任。

國道1號北向225.1公里彰化北斗路段今天中午12時一輛工程車疑似沿路掉塑膠盒，後方一輛小貨車為閃避掉落物而翻車，駕駛手部受傷送醫，也造成後方回堵約4公里，事故已於12時43分排除，國道警察還在釐清肇事原因。圖／翻攝自彰化踢爆網
國道1號北向225.1公里彰化北斗路段今天中午12時一輛工程車疑似沿路掉塑膠盒，後方一輛小貨車為閃避掉落物而翻車，駕駛手部受傷送醫，也造成後方回堵約4公里，事故已於12時43分排除，國道警察還在釐清肇事原因。圖／翻攝自彰化踢爆網
國道1號北向225.1公里彰化北斗路段今天中午12時一輛工程車疑似沿路掉塑膠盒，後方一輛小貨車為閃避掉落物而翻車，駕駛手部受傷送醫，也造成後方回堵約4公里，事故已於12時43分排除，國道警察還在釐清肇事原因。圖／翻攝自彰化踢爆網
國道1號北向225.1公里彰化北斗路段今天中午12時一輛工程車疑似沿路掉塑膠盒，後方一輛小貨車為閃避掉落物而翻車，駕駛手部受傷送醫，也造成後方回堵約4公里，事故已於12時43分排除，國道警察還在釐清肇事原因。圖／翻攝自彰化踢爆網
今天中午電力公司工程車在國道1號北向225.1公里處因掉落塑膠箱，後方中線車道小貨車為閃避掉落物，而撞上內側車道小自客車後翻覆，小貨車駕駛受傷。圖／國道三隊提供
今天中午電力公司工程車在國道1號北向225.1公里處因掉落塑膠箱，後方中線車道小貨車為閃避掉落物，而撞上內側車道小自客車後翻覆，小貨車駕駛受傷。圖／國道三隊提供
國道1號北向225.1公里彰化北斗路段今天中午12時一輛工程車疑似沿路掉塑膠盒，後方一輛小貨車為閃避掉落物而翻車，駕駛手部受傷送醫，也造成後方回堵約4公里，事故已於12時43分排除，國道警察還在釐清肇事原因。圖／翻攝自彰化踢爆網
國道1號北向225.1公里彰化北斗路段今天中午12時一輛工程車疑似沿路掉塑膠盒，後方一輛小貨車為閃避掉落物而翻車，駕駛手部受傷送醫，也造成後方回堵約4公里，事故已於12時43分排除，國道警察還在釐清肇事原因。圖／翻攝自彰化踢爆網
今天中午電力公司工程車在國道1號北向225.1公里處因掉落塑膠箱，後方中線車道小貨車為閃避掉落物，而撞上內側車道小自客車後翻覆，小貨車駕駛受傷。圖／國道三隊提供
今天中午電力公司工程車在國道1號北向225.1公里處因掉落塑膠箱，後方中線車道小貨車為閃避掉落物，而撞上內側車道小自客車後翻覆，小貨車駕駛受傷。圖／國道三隊提供

國道 車道 警察

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