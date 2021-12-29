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北市男隔夜醉駕車 酒測值仍超標遭送辦

中央社 / 台北29日電

台北市謝姓男子日前晚間飲酒後，自認酒後已間隔12小時以上、體內酒精應已代謝完畢，不料28日上午駕車行經松山區濱江街時遇警路檢，結果酒測值仍達0.7毫克，依法送辦。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／ingimage
台北市謝姓男子日前晚間飲酒後，自認酒後已間隔12小時以上、體內酒精應已代謝完畢，不料28日上午駕車行經松山區濱江街時遇警路檢，結果酒測值仍達0.7毫克，依法送辦。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／ingimage
台北市謝姓男子日前晚間飲酒後，自認酒後已間隔12小時以上、體內酒精應已代謝完畢，不料28日上午駕車行經松山區濱江街時遇警路檢，結果酒測值仍達0.7毫克，依法送辦。

台北市警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，因歲末年終、節日飲酒聚餐場合驟增，為杜絕酒後駕車違法情事，保大配合市警局自今年12月24日起至明年1月2日止，連10天執行「取締酒後駕車大執法」專案勤務，迄今共查獲7件酒駕。

其中，保大第三中隊小隊長潘信有28日上午10時51分率警員吳怡德、吳俊毅於松山區濱江街一帶執行路檢勤務，攔查駕駛租賃廂型小客車的謝男時，發現他眼帶血絲且說話散發濃濃酒味，現場酒測值達0.7毫克。

謝男供稱，他27日晚間吃飯時有飲用烈酒，但心想酒後已間隔12小時以上，認為體內酒精應已代謝完畢，且不覺身體反應遲鈍，便開車上路，未料仍酒測超標，全案依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

警方提醒，每人身體對酒精代謝程度不盡相同，晚上喝酒後睡眠，早上起床後體內酒精可能還沒完全消退，而有「隔夜醉」的狀況發生，此時若貿然駕駛交通工具，仍會造成酒駕狀況，呼籲勿心存僥倖、以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 酒測 警察

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