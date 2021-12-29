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國道一號南向高雄端9車連環撞 他遭包夾送醫傷重不治

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段今天發生9車追撞事故，其中一輛小貨車吳姓駕駛遭前後包夾，送醫不治。記者陳玫伶／翻攝
國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段今天發生9車追撞事故，其中一輛小貨車吳姓駕駛遭前後包夾，送醫不治。記者陳玫伶／翻攝
一名李姓大貨車駕駛今天上午10時許行經國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段，疑因未注意車前狀況，往前追撞9輛車並波及一輛行駛於南向往中山路口的轎車，造成4人受傷，其中小貨車吳姓駕駛遭夾受困車內，救出時已無呼吸心跳，緊急送醫，但仍因傷重不治，詳細事故原因有待警方釐清。

據了解，李男（29歲）今天上午10時許駕駛大貨車行駛在國道一號南向373.1公里外側車道，疑似未注意車前狀況，先追撞吳男（47歲）駕駛的自小貨車，再一路往前推撞3輛小貨車、5輛轎車，而行駛南向往中山路出口車道的41歲蔡姓駕駛轎車也遭飛散零件擊中，共造成10輛車事故、4人受傷送醫。

車禍事故造成1男不適、2女胸痛，3人意識清楚送醫，另外吳男因被前後包夾，駕駛座嚴重變形，一度受困車內，消防人員到場以破壞器材拉出時吳男已無呼吸心跳，送往小港醫院急救，11點42分還是搶救無效，宣告不治。

國道警察第五大隊表示，現場於12點17分排除，全線恢復通車，後續交由岡山分隊警員持續處理中。

國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段今天發生9車追撞事故，其中一輛小貨車吳姓駕駛遭前後包夾，送醫不治。記者陳玫伶／翻攝
國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段今天發生9車追撞事故，其中一輛小貨車吳姓駕駛遭前後包夾，送醫不治。記者陳玫伶／翻攝
國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段今天發生9車追撞事故，其中一輛小貨車吳姓駕駛遭前後包夾，送醫不治。記者陳玫伶／翻攝
國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段今天發生9車追撞事故，其中一輛小貨車吳姓駕駛遭前後包夾，送醫不治。記者陳玫伶／翻攝
國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段今天發生9車追撞事故，其中一輛小貨車吳姓駕駛遭前後包夾，送醫不治。記者陳玫伶／翻攝
國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段今天發生9車追撞事故，其中一輛小貨車吳姓駕駛遭前後包夾，送醫不治。記者陳玫伶／翻攝
國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段今天發生9車追撞事故，其中一輛小貨車吳姓駕駛遭前後包夾，送醫不治。圖／翻攝自1968APP
國道一號高雄端南向373.1公里往漁港路高架橋路段今天發生9車追撞事故，其中一輛小貨車吳姓駕駛遭前後包夾，送醫不治。圖／翻攝自1968APP

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