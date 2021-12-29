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漢翔工安意外1死6傷 漢翔：盡力協助家屬處理後續事宜

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

漢翔公司水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區今天上午發生粉塵氣爆，造成1死6傷，公司董事長胡開宏率公司主管到醫院關切傷者，安撫慰問家屬，漢翔表示，會盡一切力量，全力協助家屬處理後續事宜。

漢翔公司今天說明，今天上午10點15分，漢翔公司水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區發生粉塵氣爆，當時正進行民用飛機零組件加工研磨，該廠房鉗工作業區集塵區為民用飛機的機工零件打磨區，加工過程中產生的金屬粉末發生意外引燃造成氣爆起火，引發火災及濃煙，消防隊抵達前已自行撲滅，現場共7位工作人員受傷。

其中二人重傷，5人輕傷分別送醫急救，柯男經一小時急救後不治，程男二級燒燙傷，生命跡象穩定，輕傷有鐘、蕭、黃、楊和彭姓員工。

漢翔公司表示，粉塵引燃發生原因尚需專業研判，漢翔公司正配合公務機關進行事故原因調查及受傷同仁照顧，董事長胡開宏率領公司主管到醫院關切傷者，安撫慰問家屬。

漢翔公司台中水湳廠區今天上午發生工安意外。圖／取自記者爆料網
漢翔公司台中水湳廠區今天上午發生工安意外。圖／取自記者爆料網
漢翔公司台中水湳廠區今天上午發生工安意外。圖／取自記者爆料網
漢翔公司台中水湳廠區今天上午發生工安意外。圖／取自記者爆料網

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