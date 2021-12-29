八仙粉塵暴燃殷鑒不遠 漢翔台中廠今集塵器爆炸1死6傷

台中市漢翔航空工業公司位於西屯區的鋁合金廠房，今天上午疑因鋁合金切割作業時，引發粉塵火警造成1死6傷。不禁令人聯想起，2015年新北市的八仙彩粉派對粉塵暴燃事故，詳細原因仍待火場鑑識才能判斷發生肇因是否類似。

新北市消防局指出，當年的事故造成近500人傷亡，事後政府下令禁辦類似彩粉派對，相關產學界對於粉塵暴燃也有許多研究與討論，一度對肇因眾說紛紜。

最後消防署經多次實驗，認定發生條件包括有「可燃粉塵」、「密度」、「局限空間」、「點燃源」和「氧氣」共5個要素，原因則是「表面溫度過熱的電腦燈吸入粉塵引發火災」。

學界指出，現場彩粉噴太多濃度過高、活動人群集中在半封閉游泳池、工作人員未受安全訓練，一連串的人為疏失則是造成悲劇主因。當年消防署災害管理組前組長林金宏亦曾指出，滿地堆積的彩粉被工讀生用二氧化碳鋼瓶噴散，導致懸浮於空中，又沒管制燈具熱源，導致引發火災。

而傷者身上著火慌亂奔跑，揚起粉塵變成媒介，反而使火勢擴大，加上工作人員噴滅火器，又揚起更多粉塵，使延燒速度更快，一連串錯誤導致嚴重死傷。

另一方面，粉塵具有粒子小表面積大，單位質量燃燒速度愈大的特性，且無論彩粉派對的玉米澱粉或金屬類的鋁鎂合金粉塵，都非常易燃，且過於劇烈的燃燒，最後容易形成爆炸。國際上舉凡製糖工廠、穀倉、甚至裝載黃豆粉的貨輪都曾發生粉塵爆炸。