八仙粉塵暴燃殷鑒不遠 漢翔台中廠今集塵器爆炸1死6傷
台中市漢翔航空工業公司位於西屯區的鋁合金廠房，今天上午疑因鋁合金切割作業時，引發粉塵火警造成1死6傷。不禁令人聯想起，2015年新北市的八仙彩粉派對粉塵暴燃事故，詳細原因仍待火場鑑識才能判斷發生肇因是否類似。
新北市消防局指出，當年的事故造成近500人傷亡，事後政府下令禁辦類似彩粉派對，相關產學界對於粉塵暴燃也有許多研究與討論，一度對肇因眾說紛紜。
最後消防署經多次實驗，認定發生條件包括有「可燃粉塵」、「密度」、「局限空間」、「點燃源」和「氧氣」共5個要素，原因則是「表面溫度過熱的電腦燈吸入粉塵引發火災」。
學界指出，現場彩粉噴太多濃度過高、活動人群集中在半封閉游泳池、工作人員未受安全訓練，一連串的人為疏失則是造成悲劇主因。當年消防署災害管理組前組長林金宏亦曾指出，滿地堆積的彩粉被工讀生用二氧化碳鋼瓶噴散，導致懸浮於空中，又沒管制燈具熱源，導致引發火災。
而傷者身上著火慌亂奔跑，揚起粉塵變成媒介，反而使火勢擴大，加上工作人員噴滅火器，又揚起更多粉塵，使延燒速度更快，一連串錯誤導致嚴重死傷。
另一方面，粉塵具有粒子小表面積大，單位質量燃燒速度愈大的特性，且無論彩粉派對的玉米澱粉或金屬類的鋁鎂合金粉塵，都非常易燃，且過於劇烈的燃燒，最後容易形成爆炸。國際上舉凡製糖工廠、穀倉、甚至裝載黃豆粉的貨輪都曾發生粉塵爆炸。
漢翔航空的鋁合金廠工安意外，須待火場鑑識才能進一步判斷是否與上述的粉塵火警或爆炸事故雷同是人為疏失。
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