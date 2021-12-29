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影／漢翔航空集塵器爆炸釀1死6傷 董事長：工安可預防
台中漢翔航空工業公司在今天上午10時許發生集塵器氣爆意外，釀1死6傷，漢翔董事長胡開宏說，發生爆炸，非常驚訝，已有一人死亡，一人住加護病房，其餘5人返家或留觀，意外發生，公司責無旁貸，會盡全大努力，給死傷者最優厚補助，「非常難過，因為工安是可預防的」。
漢翔航空董事長胡開宏說，他先去醫院關心傷者的狀況，其中有一人已不治身亡，另外一人有二級燒燙傷，住在加護病房，其他5位傷勢較輕，其中三人已返家，另外兩人留院觀察。
胡開宏說，他已跟死者妻子、父親說，發生意外，公司責無旁貸，公司要去面對，會將過程調查得非常詳盡，到底肇因為何？一定會查得清楚，會負起責任，盡最大努力給最優厚的補助。
他說，發生意外，他非常難過，工安是可以預防的，現在先把事情處理好，會負起該負的責任。
他說，發生意外的工廠是切割白金、鋁合金、鐵零件的8號工廠，生產飛機零件，因為生產零件，切割過程會造成粉塵，會設置集塵器將粉塵吸入，至於為何集塵器會爆炸，是靜電還是人員操作有疏失，都需要詳細調查，但不影響後續國機國造的進度。
台中市漢翔航空工業公司位於西屯區漢翔路的鋁合金廠房，今天上午10時許傳出火警，消防隊到場時，業者已進行人員疏散、滅火，消防隊協助滅火，火勢在今天上午10時26分控制，初步調查是廠房的鋁合金粉塵起火，詳細的起火原因，有待後續調查，共有7人輕重傷送醫，一人不治身亡。
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