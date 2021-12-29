台南男疑遭情敵砍殺...逃命自撞成焦屍 警帶回1人釐清

南科園區今清晨發生一起離奇車禍，一名男子疑與人衝突遭人砍殺騎機車逃命途中，自撞路旁燈桿釀成火燒車成焦屍，死者腹部有刀傷，警方認為案情不單純，已帶回1名涉嫌人，目前初步研判為情敵間談判爭吵，詳細案情仍待深入追查。

台南市消防局獲報今清晨約5點16分，南科園區新市區環東路上有機車火燒車，新市消防分隊趕至，發現機車已燒成面目全燒，趕緊拉出水帶滅火，赫見有具焦屍趴臥在機車龍頭上，明顯死亡，趕緊通報南科保警中隊。