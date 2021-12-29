竊賊躲廢棄商辦 警方見微弱光源 前後包夾抓人
北市士林區一處廢棄商業辦公室，日前遭竊取電纜線，警方獲報後追查發現商辦門口停放可疑機車，派員進入商辦後發現角落有微弱光源，疑似是手電筒燈光，警方迅速包夾，在巷口逮捕涉案的郭姓通緝犯，全案依照竊盜罪嫌移送法辦。
士林分局文林派出所指出，日前在巡邏時，發現商辦門口停放一輛可疑汽車，經查為失竊車輛，隨即懷疑可能是竊嫌再度上門，因此派員進屋，並發現角落有微弱光源，懷疑竊嫌躲藏其中，隨即上前查看，郭嫌立即拔腿狂奔衝出屋外，警力在巷口兩側包夾圍捕郭嫌到案。
原來郭嫌是竊盜慣犯，因竊盜案遭通緝，涉嫌偷機車代步，也犯下商辦電纜竊案，全案查獲犯罪工具一批等證物，依法移送士林地檢署偵辦。
警方呼籲，近期因國際原物料飆漲，銅價也水漲船高，竊賊遂鎖定電纜線為下手目標，但電纜線失竊不僅影響民生供電，也可能導致企業、工廠營運設備損壞等鉅額損失，民眾如發現疑似竊盜，請立即撥打110報案，共同遏止不法情事發生，另請民眾加強住所防竊設備，如有需要可請警方治安風水師評估加強防竊。
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