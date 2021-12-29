女子從新北到桃園打疫苗 忘記停車處警助尋獲

新北市一名林姓女子日前為了疫苗贈品，和表妹從永和區到桃園市八德區一家全聯打疫苗，要返家時因路不熟、忘記車停在哪裡，員警獲報後載著2人沿著巷弄尋找，順利找到車輛。

桃園市政府警察局八德分局今天發布新聞稿表示，新北市一名60歲的林姓女子，日前得知在桃園市的全聯打免費的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗，能獲贈一包米和超商禮券後，和劉姓表妹相約到桃園施打。

兩人從永和區開車至全聯福利中心八德大湳店時，發現要打疫苗的人已在排隊，趕緊在附近找停車格，將車輛停放在附近巷弄後就心急趕去打疫苗，順利接種後，還在附近商圈吃晚餐，直到要回家時才發現忘記車子停在哪裡。

警方表示，林女與表妹由於不是本地人，停車時又急著打疫苗，在巷弄找了半天都找不到停車地點，只好向警方求助，八德分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員陳英民獲報後，開車載她們在全聯附近找車，一邊詢問她們對停車地點有印象的建築物，最後順利找到林女的車輛。

警方呼籲，民眾停放汽機車時，可使用手機拍照記錄周邊固定目標物，例如路牌、看板、建築物等，以免忘記停放地點，如果真的找不到，仍可尋求警方協助。