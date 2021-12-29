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台中漢翔西屯廠粉塵器爆炸 逢甲男大生：整棟樓都在震動

聯合報 / 記者陳宏睿劉柏均／台中即時報導

台中市漢翔航空工業公司位於西屯區漢翔路的鋁合金廠房，今天上午10時許傳出火警，消防隊到場時，業者已進行人員疏散、滅火，消防隊協助滅火，火勢在今天上午10時26分控制，初步調查是廠房的鋁合金粉塵起火，詳細的起火原因，有待後續調查，共有7人輕重傷，送醫搶救中。

逢甲大學曾姓大一生表示，當時自己正在宿舍4樓，準備出門上學，聽到一聲巨大爆炸聲響，感覺整棟樓有震動，原本以為只是附近工廠的工作聲響，但遠遠看到有濃煙冒出。

曾同學表示，自己宿舍距離漢翔公司約300公尺，當時附近除了巨大聲響外，並沒有聞到刺鼻異味等其他狀況，但濃濃黑煙持續冒出，到場一看就看到多輛消防車、救護車在現場。

消防隊表示，此次是漢翔公司8號廠房火警，火勢起因消防人員還在調查，現場火勢初步已控制，尚在找起火點撲滅當中；本起火警目前共有7人輕重傷，分別送往中港澄清、中國醫及台中榮總救治。

曾姓男大生表示，自己當時正在宿舍四樓，聽到巨大爆炸聲響，感覺整棟樓都在震動，之後就看到300公尺外的工廠冒出陣陣濃煙。記者陳宏睿／攝影
曾姓男大生表示，自己當時正在宿舍四樓，聽到巨大爆炸聲響，感覺整棟樓都在震動，之後就看到300公尺外的工廠冒出陣陣濃煙。記者陳宏睿／攝影
台中市漢翔航空工業公司位於西屯區漢翔路的鋁合金廠房，今天上午10時許傳出火警，初步調查是廠房的鋁合金粉塵起火，詳細的起火原因，有待後續調查。記者陳宏睿／攝影
台中市漢翔航空工業公司位於西屯區漢翔路的鋁合金廠房，今天上午10時許傳出火警，初步調查是廠房的鋁合金粉塵起火，詳細的起火原因，有待後續調查。記者陳宏睿／攝影
台中市漢翔航空工業公司位於西屯區漢翔路的鋁合金廠房，今天上午10時許傳出火警，初步調查是廠房的鋁合金粉塵起火，詳細的起火原因，有待後續調查。記者陳宏睿／攝影
台中市漢翔航空工業公司位於西屯區漢翔路的鋁合金廠房，今天上午10時許傳出火警，初步調查是廠房的鋁合金粉塵起火，詳細的起火原因，有待後續調查。記者陳宏睿／攝影
台中市漢翔航空工業公司位於西屯區漢翔路的鋁合金廠房，今天上午10時許傳出火警，初步調查是廠房的鋁合金粉塵起火，詳細的起火原因，有待後續調查。記者陳宏睿／攝影
台中市漢翔航空工業公司位於西屯區漢翔路的鋁合金廠房，今天上午10時許傳出火警，初步調查是廠房的鋁合金粉塵起火，詳細的起火原因，有待後續調查。記者陳宏睿／攝影

台中榮總 逢甲大學 漢翔 漢翔公司

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