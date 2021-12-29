喝兩罐啤酒還僥倖上路 他遇路檢心虛逆向撞檳榔攤

高雄市一名吳姓男子昨晚駕車由仁武區往楠梓方向行駛，行經仁武區八德中路與八德南路口，疑酒後見警方執行取締酒駕勤務，一時心虛又為閃避一旁機車，逆向撞上轎車、機車，最後撞進一家檳榔攤，造成機車騎士及林姓檳榔攤女店員受傷送醫，吳男酒測值達每公升0.52毫克，警方依法送辦。

高雄市警局自本月27日起針對易飲酒場所周邊執行加強路檢，仁武警分局員警昨晚11時許於轄內重點場所進行酒駕取締，吳男（21歲）疑似參加朋友生日聚餐喝了2罐啤酒，見警方即將攔檢，一時心虛加速逃離，為閃避一旁的機車，逆向撞上一輛轎車及林姓女機車騎士，接著衝撞檳榔攤並撞斷一旁住家的瓦斯管線。

路口監視器拍下撞擊當下，放在檳榔攤前的三角錐直接被撞往前滑近一公尺，檳榔攤玻璃及汽車零件瞬間四散，這起車禍事故造成住家瓦斯管線外洩、林姓女機車騎士腿部骨折，檳榔攤林姓女店員閃避及時，但也有輕微擦傷，兩人皆無生命危險，送醫後無大礙，消防人員聯繫瓦斯公司到場，凌晨1時許完成止漏作業。