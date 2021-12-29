慰勞義消辛勞 台南義消總隊致贈年節加菜金
年關將近，即將迎接2022新的一年，台南市義消總隊長黃崇銘暨總隊幹部，昨天、今天由消防局長李明峯等人陪同，前往台南市各大隊向義消賀年，感謝協勤辛勞並致贈年節加菜金，慰勞所屬義消分、中隊共計71個單位。
2021年已邁向尾聲，新的一年即將到來，從疫情爆發至今已有2年，義消協助警消防疫出勤，相當辛苦。
李明峯說，感謝第一線的醫療人員及消防人員的付出，在政府防疫措施及民眾的高度配合下，讓台灣能在今年這波嚴峻疫情下能平安度過，義消兄弟姐妹不畏疫情傳染危險，辛勞協助消防局救災、救護及宣導等各項勤務。道。
義消總隊長黃崇銘表示，市長黃偉哲體恤義消平日協勤辛勞，動用預備金採購多功能性救護外套，讓台南市義消在協助消防局救災、救護、宣導等各項勤務工作時穿著，除了兼具保暖舒適性並能提升高辨視度與安全性，打火兄弟，感謝有你。
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