高雄酒駕男撞斷騎士腿 又衝進檳榔攤撞瓦斯管線

高雄又發生酒駕肇事，吳姓男子昨晚駕車先逆向衝撞一輛轎車和機車，造成林姓女騎士腿部骨折，接著又衝撞一家檳榔攤，並撞斷瓦斯管線導致外洩，全案依公共危險罪送辦。

男子黃子洋26日在高雄市前金區河東路酒駕肇事釀1死3傷，害一家人天倫夢碎，高市警局27日起連續8天針對易飲酒場所周邊列為經常路檢場所，並加強稽查攔檢取締酒後駕車，不料昨晚仍有民眾酒駕上路肇事。

高雄市政府警察局仁武分局今天上午發布新聞稿說明，澄觀所巡邏警組昨晚11時35分執行取締酒駕勤務時，發現有輛轎車注意到警察尾隨在後即加速駛離，結果在行經仁武區八德中路與八德南路口時，為閃避一旁機車逆向衝撞自小客車，再撞上林姓女機車騎士，林女送醫後診斷腿部骨折，無生命危險。

不過，這輛肇事轎車衝撞兩車後仍接續衝撞檳榔攤，並撞斷八德中路51號住家瓦斯管線造成外洩，現場檳榔攤林姓女店員擦傷，送醫無生命危險。肇事駕駛21歲吳男酒測值達0.52毫克，超過標準值，全案依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。