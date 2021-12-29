F16V戰機巨大音爆 震碎毗鄰10多戶民宅玻璃

蔡英文總統上個月18日上午到空軍嘉義基地，校閱首支升級接裝F-16VＢＬＫ20型空軍嘉義基地第四聯隊，25日耶誕節上午傳出戰機緊急起飛，低空飛過毗鄰水上鄉粗溪村產生巨大音爆，震碎10多戶民宅玻璃，村民飽受驚嚇，軍方完成損害查估，僱工修復玻璃。

住在基地旁的水上鄉粗溪、龍德村，耶誕節上午10點，天空突然傳出巨響，居民感受房屋劇烈搖晃，像地震般，紛紛嚇到跑出屋外，抬頭一看，只見空軍F-16V戰機低空飛過，機身兩側還出現兩條白色煙霧。

粗溪村長黃寶珍透過廣播系統，告知村民住家玻璃窗被震破，請告訴里長，他會通知空軍賠償，黃寶珍說，統計村內有10多戶住家玻璃被戰機音爆聲震碎，軍方獲報派人查估，張姓居民不滿說，這不是第一次發生音爆，之前鄰居被嚇到，這次造成民宅受損，應是戰機飛太低造成，希望軍方檢討訓練戰備，不要讓住機場附近的居民害怕。

空軍基地說，已查估村民玻璃震破損失，僱工修理震壞的門窗及其他損害，空軍戰機進行例行訓練、戰備緊急升空，會造成音爆。軍方人員說，音爆是空氣中運動物體速度突破音障，產生衝擊波巨大，聽起來像爆炸，音爆由超音速戰鬥機造成，飛機快速運動，飛機頭部發出聲波受擠壓，尾部發出聲波被擴散，集中在錐形範圍中。