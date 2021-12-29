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漢翔公司台中廠區「粉塵氣爆」 6傷1命危送醫

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導

漢翔公司上午表示，漢翔8號棚廠鉗工作業區集塵區粉塵氣爆，共7位員工受傷，２人送榮總醫治，三位送澄清醫院，二人送中國醫藥學院治療，如有後續進展會更新訊息。

台中市消防局在上午10時12分獲報，派遣中港、水湳、西屯、黎明等分隊及第八救災救護大隊到場，初步調查起火燃燒的物品是鋁合金與粉塵，起火時，業者有自行滅火、疏散人員，火勢已在今天上午10時26分控制。

台中漢翔工廠發生火警。記者陳宏睿/翻攝
台中漢翔工廠發生火警。記者陳宏睿/翻攝

【中央社／台中29日電】

漢翔航空工業公司位於台中市西屯區的廠區，今天上午發生氣爆火警，消防局獲報到場處理，有6名輕傷、1名重傷共7名員工送醫，火警原因消防局正調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息指出，今天上午10時12分接獲報案，西屯區漢翔路一處工廠發生火警，派遣中港、協和、水湳、清泉、西屯與黎明等分隊，出動各式消防車與救護車到場處理。

消防人員表示，起火地點為漢翔公司台中西屯廠區，8號廠房內的粉塵集塵器起火燃燒，起火時廠內人員先自行滅火，並疏散員工，火勢在上午10時26分控制。

廠內1名員工呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另有6人輕傷，共計7人目前已分別送往台中榮民總醫院、澄清醫院中港院區、中國醫藥大學附設醫院救治，起火原因消防局正調查釐清。

漢翔公司告訴中央社記者，漢翔台中廠區8號廠的鉗工作業區內，因集塵區粉塵氣爆，共7名員工受傷，目前正後續處理作業。

台中漢翔工廠發生火警，冒出陣陣濃煙。 圖／取自PTT
台中漢翔工廠發生火警，冒出陣陣濃煙。 圖／取自PTT

氣爆 藥學 漢翔

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