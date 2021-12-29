實習醫師記憶斷片 上一秒報單車失竊下一秒向警致歉

台北市姜姓男子是實施醫師，他平常以腳踏車代步，在27日他跑進派岀所報案，稱在7天前將單車停放在固定地點，要取車時發現單車不見，「一定是被偷走」，警方調監視器後，確認姜有將單車騎進停車場，受理報案，沒想到姜前腳才離開派岀所，即接獲友人告知「看到車了」，姜才想起自己記憶斷片，趕緊回派岀所向警致歉。

據查，台北市姜姓男子（23歲）是台中市某醫學大學實習醫生，平常都以要價8000多元的捷安特單車代步，他在27日晚間10時許，走進台中市第二警分局永興所報案單車失竊，當時是警員黃國璽值班。

姜姓男子向警員表示，他一周前回台北時，將單車停在停車場，因為都停在固定地點，所以他印象非常深刻，但當天要取車時，發現單車不在固定停放的位置，確認「一定是被偷走，我沒有記錯」。

警員調閱監視器後，發現姜的確在一周前，有騎單車經過停車場附近的紀錄，受理報案。

不過沒想到姜前腳才走出派岀所沒多久就接獲電話，隨後姜又跑進派岀所，向承辦案件的警員致歉，他說，剛剛友人告知，單車停在北區大德街、育德路附近，他才想起，他印象深刻的停車位置，其實不是最後的停車地點，對於自己「記憶斷片」造成警員困擾，十分抱歉，買了飲料、麵包給警察，以表歉意。