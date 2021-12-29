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送酒醉女返家竟伸狼爪撫胸 色男遭判刑8月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

林姓男子有詐欺前科，2019年11月和友人到新竹市區KTV歡唱，之後開車載女子小欣（化名），兩人於當天上午8點抵達小欣住處，不料林卻色慾薰心，見小欣不勝酒力醉倒，竟伸出狼爪撫胸，趁機猥褻，事後小欣男友發現對方有異樣，才向警方報案；新竹地院審理終結，林被依乘機猥褻罪判刑8月。

法官審理時，林男否認犯行，辯稱當時小欣喝醉不省人事，身體很軟又很重，所以他才將雙手架住其腋下，攙扶小欣上樓，並沒有將手伸進衣服胸罩內撫胸，可能是他在扶對方時有流汗滴到小欣胸罩裡面。

小欣的男友則稱，他當天下班回家，一出電梯就看到林男，詢問對方身分，林稱是送小欣回來的人，隨後就匆忙離開，當時他看見小欣褲子被拉下三分之一，內衣有一邊被掀一半起來，但外衣是正常穿好的，他越想越不對，追出去查看，但林已離開現場。

法官認為，林男駕駛白牌計程車載小欣返家，竟趁對方因酒後陷於昏睡、意識不清之際，為滿足一已私慾，對小欣撫摸胸部，惡性非輕，且犯後否認犯行，審酌依乘機猥褻罪判刑8月。

林男色慾薰心，見小欣不勝酒力醉倒，竟伸出狼爪撫胸，趁機猥褻，事後小欣男友發現對方有異樣，才向警方報案；新竹地院審理終結，林被依乘機猥褻罪判刑8月。圖／報系資料照
林男色慾薰心，見小欣不勝酒力醉倒，竟伸出狼爪撫胸，趁機猥褻，事後小欣男友發現對方有異樣，才向警方報案；新竹地院審理終結，林被依乘機猥褻罪判刑8月。圖／報系資料照

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