送酒醉女返家竟伸狼爪撫胸 色男遭判刑8月

林姓男子有詐欺前科，2019年11月和友人到新竹市區KTV歡唱，之後開車載女子小欣（化名），兩人於當天上午8點抵達小欣住處，不料林卻色慾薰心，見小欣不勝酒力醉倒，竟伸出狼爪撫胸，趁機猥褻，事後小欣男友發現對方有異樣，才向警方報案；新竹地院審理終結，林被依乘機猥褻罪判刑8月。

法官審理時，林男否認犯行，辯稱當時小欣喝醉不省人事，身體很軟又很重，所以他才將雙手架住其腋下，攙扶小欣上樓，並沒有將手伸進衣服胸罩內撫胸，可能是他在扶對方時有流汗滴到小欣胸罩裡面。

小欣的男友則稱，他當天下班回家，一出電梯就看到林男，詢問對方身分，林稱是送小欣回來的人，隨後就匆忙離開，當時他看見小欣褲子被拉下三分之一，內衣有一邊被掀一半起來，但外衣是正常穿好的，他越想越不對，追出去查看，但林已離開現場。