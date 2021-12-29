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退休婦接假檢電話 一句「妳是詐欺共犯」險匯百萬老本

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬張姓婦人在24日時接獲歹徒詐騙電話，假冒檢察官的歹徒恫嚇她，「已成詐欺共犯，有人指證妳」，嚇得張婦趕緊到銀行要解除3.8萬的美元定存，但因張婦的神色有異，行員趕緊找來警察，警察先將張婦帶到一旁喝茶，舒緩情緒，張婦才願意描述案發經過，最後在警方勸說下，打消解約念頭，保住百萬老本。

台中市第五警分局四平所巡佐潘亦倫、警員涂仁勇在24日時，接獲合作金庫松竹分行通報，張姓婦人（69歲）與解除3.8萬美金（合台幣106萬）定存，行員發現張婦的神情怪異，疑似遭詐，行員先帶張婦到一旁泡茶，拖延時間，以等待警方到場。

警方到場後，張婦坐在銀行接待區情緒緊張，見到警方立刻上前表示，當天上午接獲自稱是檢察官來電，稱個資被盜用開戶，檢察官還告知，嫌犯還指認她是共犯涉嫌洗錢，要她趕快去將錢領出，配合秘密調查，不然帳戶會被凍結。

警方就知是詐騙老哏，詢問張婦「為何假檢察官會知道妳有美金定存」，張婦才說「我告知的」，警方解釋，若有偵查案件，檢察官會掌握帳戶狀況，也不會打電話要求涉案人提領現金。

張婦聽到後界是，因假檢察官一直要求不能說，還說不能告訴兒子，不然會變成共犯，還要騙行員說要自己用的，不然他會沒有工作，她一時緊張，亂了手腳。

警方見張婦情緒激動趨前安慰，並將張婦帶返所協助受理報案，並告知詐騙案件猖獗，如果接到不明來電，要向鄰近派出所或撥打165再次確認，張婦非常感謝員警們的熱心協助以後會更加小心，不再掉入詐騙集團的陷阱中。

第五警分局長林沐弘呼籲，詐騙歹徒不斷翻新詐騙手法，致使民眾遭受財產損失金額日趨增加，如遇類似情況，請掛斷電話，並撥打110或165報案請求協助。

台中市張姓婦人在24日接獲假檢察官的詐騙電話，百萬老本險些被詐，幸好及時被行員、警方制止。圖／第五警分局提供
台中市張姓婦人在24日接獲假檢察官的詐騙電話，百萬老本險些被詐，幸好及時被行員、警方制止。圖／第五警分局提供
台中市張姓婦人在24日接獲假檢察官的詐騙電話，百萬老本險些被詐，幸好及時被行員、警方制止。圖／第五警分局提供
台中市張姓婦人在24日接獲假檢察官的詐騙電話，百萬老本險些被詐，幸好及時被行員、警方制止。圖／第五警分局提供

詐騙集團 檢察官 警察

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