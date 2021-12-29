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火神接力累癱消防員！疑年關趕工 彰化兩工廠大火

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉本月27日下午才發生塑膠製鞋工廠大火，沒想到隔了一天，花壇鄉昨天深夜也發生生產塑膠袋的工廠大火，今天凌晨才撲滅，一天趕了兩場大火，讓消防人員疲於奔命，個個筋疲力盡，幸好都無人傷亡。由於初步原因都疑似機台起火，消防局長施順仁呼籲廠商，年關將近在趕工之際，仍應落實應有的SOP程序。

彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷這家塑膠袋工廠，要生產塑膠類 (飼料袋、米袋) 製品，產量居全台數一數二，占地廣大，約昨天深夜10時40分許，疑一樓作業機台起火，在場人員立即用滅火器自救，卻因周邊都是易燃的塑膠原料，火勢一發不可收拾，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，照亮夜空，遠在數公里外就可以看到，並傳出陣陣爆炸聲，讓附近居民覺得很恐怖。

消防局接獲報案，出動31輛消防車及63名消防人員前往搶救，趕到時，鐵皮廠房已全面燃燒，廠方人員並迅速用堆高機，移出成品與原料，減少損失，並有利於救災。消防人員拉起水線，深入廠房灌救，凌晨1時41分火勢控制，2時11分撲滅，到今天上午仍在殘火處理，不過，1300多坪鐵皮廠房全付之一炬。

無獨有偶，12月27日下午12時36分，位在芬園鄉嘉中街的一家生產塑膠製鞋工廠也發生大火，由於廠內都是易各式消防車37輛、救護車2輛，人員93人前往搶救，到晚間6時55分才撲滅。芬園與花壇工廠大火，相隔才一天，讓消防人員疲於奔命。

依初步了解，這兩家工廠都疑因作業機台起火，由於年關將近，業者均在趕工生產，彰化縣消防局長施順仁表示，業者趕工生產，應有的SOP程序仍須落實。

彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，讓附近居民覺得很恐怖。空拍圖／取自彰化踢爆網
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，讓附近居民覺得很恐怖。空拍圖／取自彰化踢爆網
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，讓附近居民覺得很恐怖。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，讓附近居民覺得很恐怖。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，讓附近居民覺得很恐怖。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，讓附近居民覺得很恐怖。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，讓附近居民覺得很恐怖。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，讓附近居民覺得很恐怖。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，消防人員進入廠商灌救。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，消防人員進入廠商灌救。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，迅速被大火吞噬，1300多坪鐵皮廠房付之一炬。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，迅速被大火吞噬，1300多坪鐵皮廠房付之一炬。圖／消防局提供
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，讓附近居民覺得很恐怖。空拍圖／取自彰化踢爆網
彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷一家塑膠袋工廠，昨天深夜大火，由於廠區都是易燃物，延燒迅速，竄起的烈焰、濃煙直衝霄，並傳出陣陣爆炸聲，讓附近居民覺得很恐怖。空拍圖／取自彰化踢爆網

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