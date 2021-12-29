4隻幼犬疑被狠心扔入大排 2隻失溫淹死！

高雄美濃平五街一處草叢有一窩幼犬，疑因狗媽媽常追車惹怨，被民眾將牠所生的4隻幼犬扔下水溝大排，台灣動物緊急救援小組獲報前往營救，2隻已失溫淹死，倖存的2隻帶回動物醫院安置，暫無危險。

美濃平五街靠近墳墓區的住戶向動物救援小組表示，狗媽媽疑似因常追車惹怨，有民眾氣憤揚言「要把狗處理掉」，沒想到4隻幼犬竟被扔下水溝大排中。救援小組大隊長倪志成率志工獲報到場後，用長竹竿和樹枝撈出兩幼犬屍體，帶回火化；自責晚到一步，也斥行凶者太冷血。

救援小組獸醫師趙士雄說，美濃山區目前天冷，入夜後氣溫更低，小狗遭丟入水溝，短時間就會失溫昏迷；另2隻倖存幼犬身體目前大致良好，已用電毯保暖並補充水份及營養，暫無生命危險。