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4隻幼犬疑被狠心扔入大排 2隻失溫淹死！

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
台灣動物緊急救援小組大隊長率志工救出兩隻被丟入水溝大排的幼犬，帶回安置。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組大隊長率志工救出兩隻被丟入水溝大排的幼犬，帶回安置。圖／台灣動物緊急救援小組提供

高雄美濃平五街一處草叢有一窩幼犬，疑因狗媽媽常追車惹怨，被民眾將牠所生的4隻幼犬扔下水溝大排，台灣動物緊急救援小組獲報前往營救，2隻已失溫淹死，倖存的2隻帶回動物醫院安置，暫無危險。

美濃平五街靠近墳墓區的住戶向動物救援小組表示，狗媽媽疑似因常追車惹怨，有民眾氣憤揚言「要把狗處理掉」，沒想到4隻幼犬竟被扔下水溝大排中。救援小組大隊長倪志成率志工獲報到場後，用長竹竿和樹枝撈出兩幼犬屍體，帶回火化；自責晚到一步，也斥行凶者太冷血。

救援小組獸醫師趙士雄說，美濃山區目前天冷，入夜後氣溫更低，小狗遭丟入水溝，短時間就會失溫昏迷；另2隻倖存幼犬身體目前大致良好，已用電毯保暖並補充水份及營養，暫無生命危險。

台灣動物緊急救援小組表示，民眾故意將狗扔入大排致死，已違反「動物保護法」，行為人可處2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金；呼籲民眾對流浪動物多些包容，以免觸法。

台灣動物緊急救援小組志工以樹枝和竹竿撈出兩隻幼犬遺體，斥行凶者太冷血。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組志工以樹枝和竹竿撈出兩隻幼犬遺體，斥行凶者太冷血。圖／台灣動物緊急救援小組提供

幼犬 美濃 獸醫師

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