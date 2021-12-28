貝里斯籍擱淺雜貨輪脫困 晚間拖進馬公港
貝里斯籍雜貨輪「合茂號」擱淺在澎湖險礁嶼附近海域，澎湖縣旅遊處長陳美齡發布訊息表示，今天傍晚配合漲潮合茂號順利拖離，晚間9時將拖進馬公港檢修。
澎湖縣政府表示，隸屬貝里斯籍雜貨輪「合茂號」，24日在基隆外海52海里處發出遇險信號，船上9名船員棄船，由探險家輪救起，貨輪在海潮與風浪的挾帶下，一路往南漂，昨天晚間擱淺在澎湖險礁嶼附近海域，所幸未傳傳出有漏油情況。
陳美齡表示，船公司委託的大龍16號拖船，今天下午配合海水漲潮，順利地拖離擱淺區，晚間9時將進馬公港檢修。
縣府指出，澎湖南北海域在短短3個月內，先後發生有10月巴拿馬籍貨輪「信燕號」擱淺在澎湖吉貝嶼海域，12月13日韓國籍平台船「DONGJI NO.2」因斷纜擱淺在澎湖將軍嶼海域，昨天貝里斯籍雜貨輪「合茂號」擱淺在澎湖險礁嶼，目前僅「合茂號」拖離，其餘2艘還留在擱淺海域中，待相關單位處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言